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BİZİM VALİ YILIN VALİSİ OLDU

Güzeoğlu'na "yılın valisi" ödülü

BİZİM VALİ YILIN VALİSİ OLDU

01 Nisan 2017 Cumartesi 13:48



- Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, internet medyası www.magazi̇nci̇.com tarafından "yılın vali̇si̇" seçi̇ldi̇.

Kocaeli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, www.magazinci.com tarafından her yıl düzenlenen "İnternet Medyası Magazin Oskarlarında", yılın valisi ödülü, 2003 yılından itibaren görev yaptığı Gümüşhane, Karaman, Samsun, Mersin ve Kocaeli'de başarılı hizmetlerde bulunan Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na verildi.

İstanbul bir otelde düzenlenen törene, yoğun programları nedeniyle katılamayan Güzeloğlu'nun ödülü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Görgün tarafından alındı.

Ayrıca Yılın Üniversite Rektörü ödülü Görgün’e, Sanayi ve Üretime Katkı Ödülü ENKA Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı ve Gebze Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Vahit Yıldırım’a ve Yılın Ticaret Odası ödülü Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler'e verildi.
KOCAELİ (AA) 

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