Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Birkaç gündür bölgemizde etkili olan yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmaya devam edeceği bildirilmiştir.

Yarın akşam (Pazar) ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Ani Sel- Su Baskını - Sel – Heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalari gerekmektedir.