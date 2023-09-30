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Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Kocaeli valiliğinden "Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat! " çağrısı yapıldı.

Bölgemizde Beklenen Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

30 Eylül 2023 Cumartesi 15:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre;

Birkaç gündür bölgemizde etkili olan yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmaya devam edeceği bildirilmiştir.

 

Yarın akşam (Pazar) ilerleyen saatlere kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek Ani Sel- Su Baskını - Sel – Heyelan gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalari gerekmektedir.

 

 

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.

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