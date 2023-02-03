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Boşnak Dostlar Grubu'ndan Anlamlı Buluşma

Boşnak Dostlar Grubu Ata’yı anılarıyla yad etti.

Boşnak Dostlar Grubu'ndan Anlamlı Buluşma

03 Şubat 2023 Cuma 15:50

Bursa'da yaşayan Boşnak kökenli iş insanlarından oluşan 'Boşnak Dostlar Grubu'; bu ayki geleneksel buluşmasında Emekli Albay Bülent Kahveci’yi ağırladı. Kahveci, Boşnak iş insanlarına Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini anlattı. 7 yıl önce Bursa'da yaşayan Boşnak kökenli iş insanlarını bir araya getirmek amacıyla Ersin Birnican tarafından kurulan 'Boşnak Dostlar Grubu', geleneksel buluşmalarına devam ediyor. Bu
kez anlamlı bir sunum için Almira Otel'deki akşam yemeğiyle bir araya gelen Boşnak Dostlar Grubu'nun özel bir de konuğu vardı. Geceye katılan Emekli Albay Bülent Kahveci, üyelere Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini hazırladığı özel sunumla anlattı. Zaman zaman duygu dolu anların
yaşandığı gecenin sonunda Kahveci, ayakta alkışlandı. Yine gecenin bir başka özel konuğu olan Emekli Albay Alican Türk ise ‘28 Şubat Sincan’dan Tarihe Notlar’ isimli kitabını Boşnak iş insanları için imzalayarak hediye etti.
EMEKLİ KOMUTANLARA TEŞEKKÜRLERİNİ SUNDU
Gecenin sonunda bu özel sunumundan dolayı Emekli Albay Bülent Kahveci’ye bir teşekkür hediyesi sunan Boşnak Dostlar Grubu'nun kurucusu iş insanı Ersin Birnican, Atatürk’ü bir de farklı yönleriyle dinlemekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Birnican, yine geceye katılarak
kitabını kendileri için imzalayan Emekli Albay Alican Türk’e de ayrıca teşekkür etti. Bundan 7 yıl önce kökleri aynı topraklardan olan ve bugün aynı şehirde yaşayıp, üreten Boşnakları bir araya getirmek amacıyla çıktıkları yolda bugün güzel bir noktaya ulaştıklarını belirten Birnican, bu güzel oluşumla daha anlamlı sosyal projelere imza atmak için çalışacaklarını ifade etti.


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