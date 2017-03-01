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Boynundan Bıçakladı!

Kocaeli’de meydana gelen olayda bir kişi boynundan bıçaklandı

Boynundan Bıçakladı!

01 Mart 2017 Çarşamba 13:52


Olay, İzmit ilçesi Alemdar caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 25 yaşındaki Emre Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi arasından belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ismi öğrenilemeyen kişi, üstünde bulunan bıçakla Emre Ş’yi boynundan bıçakladı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa süre içerisinde ekipler, yaralı Emre Ş’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kocaeli Devlet Hastanesine sevk edilen Emre Ş’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak Kocaeli Gazetesi

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