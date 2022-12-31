BTP liderinden 2023 mesajı



Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş yeni yıl vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

BTP lideri Hüseyin Baş’ın mesajı şu şekilde;

“Türlü badireler aşılarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yaşını kutlayacağımız 2023 yılına ulaşmış bulunmaktayız.

Bizlere bu vatanı bırakan Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadele arkadaşlarını bu vesileyle bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Ancak geldiğimiz nokta onların emanetlerine layıkıyla sahip çıkılamadığını gösteriyor.

Onların yaptıklarını yok pahasına satarak 20 yıldır bizi yönetenler, ülkemizi ağır bir ekonomik çöküşün içine soktular.

Alım gücü sürekli düşen Türk halkı zamlar altında ezilirken, Türkiye yabancılara adeta ucuzluk cenneti oldu.

Ekonominin yanı sıra sosyal hayatta, eğitimde, dış politikada büyük sıkıntılar içerisindeyiz.

Örneğin Ankara “Bir gece ansızın gelebiliriz” sloganıyla gündemi meşgul ederken, Yunanistan 2004 yılında işgal ettiği Keçi Adamıza çıkarak bize meydan okumaktadır.

Dış politika iç siyaset malzemesi yapıldığında ortaya bu düşündürücü tablo çıkmaktadır.

Ülke olarak geldiğimiz nokta Atatürk’ün Gençliğe Hitabesinde tarif ettiği noktadır.

Bu umut kırıcı noktadan bizleri çıkaracak olan da yine Atatürk’ün ifadesiyle Türk gençliğidir.

Şartlar ne kadar ağır olursa olsun Türkiye çözümsüz değildir.

Çözüm ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş’ın Milli Ekonomi Modeli’dir.

Bu modelin uygulandığı bir Türkiye’de kaynaklarımız yabancıllara akmayacak, halkımızın istifadesine sunulacaktır.

Milli Ekonomi Modeli’nin uygulandığı bir Türkiye’de Türk halkı cebinde parası olan, parasının değeri olan bireyler haline gelecektir.

2023 yılının BTP iktidarıyla çözümlerin geldiği yıl olması temennisiyle tüm halkımızın yeni yılını tebrik ediyorum.”