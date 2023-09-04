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Bu merkezde yok yok

Kocaeli'de özel bireyler için inşa edilen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde spor salonu, hidroterapi havuzu, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası gibi birçok alan bulunacak.

Bu merkezde yok yok

04 Eylül 2023 Pazartesi 12:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi özel bireyler için engelsiz yaşam merkezleri inşa ediyor. Bu çerçevede, Gebze'de inşası devam eden Engelsiz Yaşam Merkezi'nin ardından İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi için de çalışmalar devam ediyor.

Eğitim ve sosyal merkez şeklinde düşünülen İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi'nde zemin güçlendirme çalışmaları yapıldı. Lastik-İş Sosyal Tesisleri’nin üst tarafında yapılacak İzmit Engelsiz Yaşam Merkezi, toplam 9 bin 609 metrekare alan üzerinde 6 bin 176 metrekare kapalı alan olarak projelendirildi. Proje her tür engelliye uygun olacak şekilde zemin kat olarak planlandı. İş çerçevede, 913 metrekare olan bodrum katta; sığınak, kazan dairesi, su deposu, elektik ve mekanik odalar, personel soyunma odası yer alacak. 5 bin 264 metrekare zemin katta ise idari bölüm, bekleme alanı, danışma, eğitim birimi, revir, idari sorumlu ofisi, çok amaçlı salon, aile danışmanlığı birimi, psikoterapi birimi, konferans salonu, kütüphane, resim, barista, dokuma, matbaa, kuaför, müzik, el sanatları, mutfak ve bilişim atölyeleri, çok amaçlı eğitim salonu, bireysel eğitim sınıfları düşünüldü.

Yine zemin katta bağımsız yaşam evi, spor salonu, hidroterapi havuzu, bay bayan soyunma-duş alanı, depo, yemekhane, mutfak, öğretmenler odası, mescid, wc-lavabo, destek personel odası, depo, zihinsel engelliler grubu, koordinatör odası, duyu bütünleme odası, otizm grup eğitim odası, otizm bireysel eğitim odası, çocuk dinlenme odası ve oyun odası projede planlandı. Ayrıca bireyler ve çocuklar için terapi ve hobi amaçlı 875 metrekare ve 450 metrekarelik 2 avlu ve bir çocuk oyun alanı bulunuyor.




İHA
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