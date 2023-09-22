Bu Meyvenin Faydaları Saymakla Bitmiyor

Zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyayı çiftçilere hibe desteği olarak veren İzmit Belediyesi, Alternatif Ürünler Bahçesi’nde hasat etkinliği gerçekleştirdi.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in üretim projeleri arasında yer alıp zengin içeriği ve insan sağlığına katkısı dolayısıyla "süper meyve" olarak adlandırılan aronyanın hasadı gerçekleştirildi. Emirhan köyünde bulunan Alternatif Ürünler Bahçesi’nde gerçekleşen hasat şenliği renkli görüntülere de sahne oldu.

"Aronya meyvesini önemsiyoruz"

İzmit’i aronyanın vatanı haline getirmek istediğini söyleyen Fatma Kaplan Hürriyet, "Aronya bahçemizdeki hasat şenliğini hep birlikte kutlamak istedik. Aronya meyvesini önemsiyoruz. Bu kente alternatif bir ürün olması için yaklaşık 3 yıldır çabalıyoruz. Süper meyve olarak adlandırılan ve sağlığa faydaları saymakla bitmeyip birçok üründen daha fazla antioksidan değeri taşıyan aronya, bu bölgenin havasına, suyuna çok uygun. Çiftçilere alternatif bir ürün. 3 yıl önce bu ürünün ekimini yaptık. Normalde bu ürünün meyve vermesi 5 seneyi buluyor. Ama topraklarımız o kadar verimli ki, 2 yılda hasat yapabildik. Bu sene hasat şenliğini halkımız ile yapalım istedik. Belki de yıllar sonra İzmit, aronyanın vatanı haline gelir" dedi.

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2020 yılında 500 fidan dikerek, İzmit'i aronya ile tanıştırdıklarını ifade eden Hürriyet, sözlerini şöyle sürdürdü:









"Ardından, adaptasyon çalışmalarımız çerçevesinde 2021 yılında 100 daha farklı yaş ve cinslerden aronya fidanını toprakla buluşturduk. Görüyoruz ki, bu topraklar aronyayı bağrına basmış, birlikte büyümüşler, birlikte yeşermişler. Eylül 2022’deki ilk hasadımızda, bu toprakların ne kadar verimli olduğunu bir kez daha gördük. Yaklaşık bir ton ürünle başladığımız bu yolculukta, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden değerli dostlarımızın da desteğiyle, bir kardeşlik hikayesi yazdık. Antalya’da örnek bir bahçe oluşturduk ve birlikte, bu değerli projeyi daha da büyüttük. Gurur duyuyorum ki, iki yıl boyunca, 18 çiftçimize toplamda 200’er fideyi hibe olarak verdik. Katma değeri yüksek ürünleri bu topraklarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bizler İzmit olarak, topraklarımızın, çiftçilerimizin ve bu değerli projemizin arkasındayız ve büyümesini sağlamak için elimizden geleni de yapacağız. Bu yılki hasat şenliğimizde 1500 kg’lık rekolte beklentisiyle, emeği geçen herkesin heyecanını ve mutluluğunu paylaşıyoruz. Bu sene geçen seneden daha fazla ürün hasat etmeyi düşünüyoruz. Kalanını da sosyal tesislerimizde satışa sunacağız. Bu başarı hikayesinin parçası olan, Antalya Büyükşehir Belediyesinden öncü çiftçilerimize ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personellerimize ve elbette bu topraklara emek veren tüm çiftçilerimize en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Gelin, bugün bu bereketi birlikte kutlayalım, geleceğe olan umutlarımızı birlikte yeşertelim."

İHA