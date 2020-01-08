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Bulgaristan göçmenlerinin evraklarını Büyükşehir düzenliyor

Büyükşehir Belediyesi Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli’ye kayıtlı olan 5 bin 136 aileye resmi kurumlarda kullanılmak üzere belge düzenliyor.

Bulgaristan göçmenlerinin evraklarını Büyükşehir düzenliyor

08 Ocak 2020 Çarşamba 09:32

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Göçmen Bürosunda 1989-1992 yılları arasında Bulgaristan’dan zorunlu göç ile Türkiye’ye gelen ve Kocaeli iline kayıtlı olan 5 bin 136 aileye resmi kurumlarda kullanılmak üzere belge düzenliyor.

 

GÖÇMEN BÜROSUNA MÜRACAT

2510 sayılı kanunun 6. maddesinin A. fıkrası mucibince Türk vatandaşlığına alınan 1989-1994 yılları arası Bulgaristan’dan zorunlu göç ile gelen soydaşlarımıza resmi makamlarda kullanılmak üzere isim denklik belgeleri veriliyor. Kocaeli’nde bu hizmet Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü Göçmen Bürosunda yapılıyor. 5 bin 136 ailenin resmi kurumlarda kullanılmak üzere istediği belgeler düzenleniyor.

 

3 AYRI KATEGORİ İÇİN EVRAK

İşlemler, göçmen vatandaşların istediği belgeyi belirten dilekçe ile gerçekleştiriliyor. İstenilen belge, Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nce hazırlanarak apostil edilmek üzere valilik makamına yönlendiriliyor. Valilik makamınca onaylanan denklik belgesi hayatta olan, vefat eden ve sigorta işlemleri için borçlanma yazısı olarak üç ayrı kategoride düzenleniyor.

 

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