banner366
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Büyük Ada'ya Turlar Başlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Körfez’de Mehtap Turları ve Büyük Ada’ya Yolculuk” organizasyonları başlıyor.

Büyük Ada'ya Turlar Başlıyor

28 Mayıs 2019 Salı 12:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez’in muhteşem atmosferinde güzel bir gün geçirmek isteyen vatandaşlarımıza kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale gelen her hafta sonu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştireceği ‘Körfezde Mehtap Turları ve Büyük Ada’ya Yolculuk’ organizasyonları başlıyor.

MÜZİK EŞLİĞİNDE MEHTAP TURU

Mehtap Turları, 07 Haziran ve 31 Ağustos tarihleri arasında Cuma ve Cumartesi günleri yapılacak. Mehtap Turlarının ücretlendirmesi; tam 18 TL, öğrenci ise 12 TL olacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da müzik eşliğinde yapılacak olan gezi esnasında dondurma ve çay ikramı da yapılacak. Vatandaşlarımız 0262 339 40 50 numaralı telefondan bilgi alabilecek.

BÜYÜK ADA’YA YOLCULUK

İstanbul Büyükada turları ise 08 Haziran ve 01 Eylül tarihleri arasında Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek. Tam 38 TL, öğrenci ise 33 TL olacak. Darıca’dan binecek yolcular için ücret tarifesi ise tam 22 TL, öğrenci ise 20 TL olacak. Büyük Ada gezisi esnasında da dondurma ve çay ikramı yapılacak.

İRTİBAT NUMARALARI

Vatandaşlarımız, İzmit (0262 339 40 50 ), Değirmendere (0262 426 19 21), Karamürsel (0262 452 45 48) ve Darıca (0262 745 66 90) numaralı telefonlardan bilgi alabilecekler ve rezervasyonlarını ise bizzat iskelelere başvurarak yapabilecek.







Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Darıca'da Peyzaj Çalışmaları Darıca'da Peyzaj Çalışmaları
Olimpiyat Yıldızları İftarda Buluştu Olimpiyat Yıldızları İftarda Buluştu
Şehit Ailelerine Ücretsiz Temizlik Şehit Ailelerine Ücretsiz Temizlik
Çiler İstanbul'un Fethi'ni Kutladı Çiler İstanbul'un Fethi'ni Kutladı
Giresunlulardan Bin Kişilik İftar Giresunlulardan Bin Kişilik İftar
Darıca'da Ramazan Denetimleri Sürüyor Darıca'da Ramazan Denetimleri Sürüyor
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Darıca'da Peyzaj Çalışmaları
Darıca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından ilçenin değişik noktalarına daha estetik bir...

Haberi Oku