BÜYÜK DEVLET ADAMI VE VAKIF İNSANI EFSANE VALİLERİMİZDEN İHSAN DEDE'Yİ RAHMETLE ANIYORUZ

KOCAELİ ATILIM VAKFINI KURARAK GEBZE BÖLGESİNİN EĞİTİM SORUNUNU ÇÖZEN VE DEVLET MİLLET İŞBİRLİĞİ İLE 95 OKUL YAPILMASINA ÖNCÜLÜK EDEN KOCAELİ VALİLERİNDEN İHSAN DEDE'Yİ VEFATININ 14. YILINDA RAHMET VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.

Vakıf İnsanı Merhum Vali İhsan Dede, 20 Eylül 2009 tarihinde İzmit'de Vefatının 13. yılında İzmit Bağçeşme Mezarlığındaki kabri başında anmış ve

olarak canlı yayın yapmıştık.

1985 /1991 Yıllarında Kocaeli Valiliği Yapmıştı



Kocaeli valilerinden Merhum İhsan Dede vefat yıl dönümünde İzmit’de Bağçeşme şehitliğindeki mezarı başında dualarla anıldı.

1985 ile 1991 yıllarında Kocaeli’nde valilik yaptığı yıllarda Kocaeli’nin eğitim sorununu çözmek için Kocaeli Atılım Vakfı'nı kurmuş çok önemli hizmetler yapmış, vakıf insanı vali olarak kamuoyunda tanınmıştı.

KURUCULARI ARASINDA GAZETEMİZ KURUCUSU İSMAİL KAHRAMAN'INDA BULUNDUĞU MERHUM VALİ İHSAN DEDE BAŞKANLIĞINDA KURULAN KOCAELİ ATILIM VAKFI SENEDİNİ TARİHE BELGE BIRAKMAK İÇİN YAYINLIYORUZ

MRRHUM VALİ DEDE 2022 YILINDA MEZARI BAŞINDA ANILMIŞTI

2009 yılında İzmit’de vefat eden vali İhsan Dede’yi tanıyan Kocaeli’nde birlikte görev yapanlar ile Kocaeli atılım vakfı kurucularından oluşan bir gurup tarafından mezarı ziyaret edildi.





Kocaeli’nde valilik yaptığı dönemde Kocaeli iş insanları daire müdürleri ve yetkililerinin kurucu üye olduğu Kocaeli Atılım vakfını kuran merhum Vali İhsan Dede devlet millet işbirliği ile başta Kocaeli fen lisesi olmak üzere Kocaeli bölgesinde 95 okulu milli eğitim bakanlığına kazandırarak eğitime büyük katkı verdi.



Kocaeli bölgesinin ilk fetih camii tarihi Orhan Gazi camisinin restorasyonunu ve tamiratınıda yapan merhum vali İhsan Dede için tarihi İzmit Orhan Camisi’nde kuran okunup ruhuna hediye edildi.



Vali İhsan Dede Kocaeli’ye çok önem sevmiş ve emeklilik yıllarını Kocaeli’de geçirmiş ve mezarı Kocaeli’nde olan İhsan Dede adına valiliğin yaptığı Kocaeli ve Konya’da bazı okullara adı verildi ayrıca İzmit’de İhsan Dede Parkı bulunuyor.

Türkiye’nin yetiştirdiği önemli devlet adamlarından vakıf insanı, kültür adamı merhum vali İhsan Dede’yi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyor, Devri Alem belgesel programı

olarak İhsan Dede ve Kocaeli Atılım Vakfı belgesel çekimlerimizin devam ettiğimi duyuruyor, merhum valimiz ihsan Dede ile ilgili yaptığımız araştırmayı sizlerle paylaşmak istiyorum.



Vakıf İnsanı Merhum Vali İhsan Dede'nin Özgeçmişi

Cumhuriyet dönemi önemli valilerinden (D. 1931 Bor / Niğde – Ö. 20 Eylül 2009 İzmit ) Eğitimini tamamladıktan sonra Yusufeli (1959-60), Borçka (1960-61), Sungurlu (1962-65) kaymakamlıkları ile Artvin (1975-78), Burdur (1978), Afyonkarahisar (1979-81) valikleri ardından 09.02.1984’te Diyarbakır valisi olarak atandı. Burada iki yıl görev yaptı, 26.06.1985’te Diyarbakır’dan ayrıldı. Daha sonra Kocaeli (1985-91) ve Konya (1991-93) valilikleri yapmış olan İhsan Dede, 20 Eylül 2009’da Kocaeli İzmit de vefat etti mezarı İzmit Bağçeşme Şehitliği mezarlığın da bulunmakta.İhsan Dede’nin Hayat Hikayesiİhsan Dede 1931 yılında Bor’da dünyaya geldi. 1951 yılında Kayseri lisesini bitirdi. 1955 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu. O yıl tayin edildiği Niğde Maiyyet Memurluğunda 6 ay kaldı. Sonra askere alındı. Yedek Subay olarak askerlik hizmetini tamamladıktan sonra, Ankara Maiyyet Memurluğuna atandı. Bundan sonra Etimesgut Bucak Müdürlüğü, Şereflikoçhisar Kaymakam refikliği ve Karayazı Kaymakam Vekilliği yaptı. Staj süresini tamamlayıp, Kaymakamlık kursunu bitirdikten sonra, Yusufeli, Borçka ve Sungurlu’da kaymakamlık görevlerinde bulundu. Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde eğitim görüp, buradan sertifika alan Dede, Mülkiye Müfettişi olarak görevli iken, 1970 yılında, 4 ay süreyle Afyonkarahisar ilçe ve köylerinde denetlemelerde bulundu. Daha sonra 6 ay süreyle Fransa, Hollanda, İngiltere, ve Belçika’da mesleki incelemelerde bulundu. İhsan Dede, 1975’de Artvin Valisi oldu. O tarihte iktidarda, Süleyman Demirel’in Adalet Partisi Hükümeti vardı. İki buçuk yıl sonra Burdur Valiliğine yapılan atama kararnamesinin altında ise, Bülent Ecevit’in imzası bulunuyordu. Dede’nin hem A.P., hem de C.H.P. Hükümetleri tarafından Valilikte tutulması, O’nun, tarafsız bir valilik yapmış olduğunun kanıtıdır. Zira Dede, daha sonraki dönemlerde de valilik yaptı ve T.C. ’ni hangi siyasal ekip yönetirse yönetsin O iş başında kaldı. Burdur Valiliğinde 1,5 ay kalan İhsan Dede, İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Başkanlığı’na tayin edildi. 6 ay sonra da Merkez Valiliğine alındı. 10 Aralık 1979 Tarihinde ise Afyonkarahisar Valisi oldu. İhsan Dede, Afyonkarahisar’a ayak bastığı an gazeteci İbrahim Yüksel’e verdiği demeçte şunları söyledi: “… Hedefimiz Türk Devletinin bölünmezliğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nin birliğini korumaktır.Bu uğurda karşımıza çıkacak her engeli aşabilecek güç ve inançtayız. Vasıtamız, meşruiyet sınırları içerisinde hukuk, kanunlar ve Anayasa olacaktır. Afyon’un benim için bir özelliği de babamın Kocatepe’den başlatılan Büyük Taarruza katılmış olması ve Yunan Generali Trikopis’i esir alan birlikte çavuş olarak bulunmasıdır. O’nun İstiklal Madalyasını şerefle taşımaya devam edeceğim. Aynı iman ve amaçla mücadele etmek karar ve azmindeyim. Vasıtamız yansız bir tutumdur. Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinden yana taraf olduğumuz herkesçe bilinmelidir. …Afyonlulardan isteğim, bana, Türk Devletine ve Türk Hükümetine inanmalarıdır. … Afyonluların desteğiyle üstesinden gelemeyeceğimiz bir problem tanımıyoruz. … Afyon İlini lâyık olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel güce kavuşturmaktır.” İhsan Dede, gerçekten, heyecanla kolları sıvadı ve Afyonkarahisar’a bir şeyler vermek istedi. O arada, Atatürk’ün doğumunun 100. Yıldönümü için bir dizi etkinliklerin planlamasıda yapıldı. Bu çalışmalar için oluşturulan Komiteye bizi de çağırdılar. O toplantıda, Afyonkarahisar’da neler yapılabileceği konusundaki görüşlerimizi ifade ettiğimizde, İhsan Dede’nin şu sözleri, her Afyonkarahisarlı’yı düşündürecek bir anlamı içeriyordu: Söylediklerinizin hepsi güzel de bunları kim ve nasıl yapacak? Afyonkarahisar’ın üzerine ölü toprağı serpilmişi…” Vali Dede, çok önemli bir gerçeği ifade etmişti. Söylediği, her Afyonkarahisarlı’nın bildiği, ama sesli olarak telaffuz etmek istemediği sözdü. İhsan Dede, 5 Ocak 1981 Tarihine kadar Afyonkarahisar Valiliği yaptı. Dolayısıyla Atatürk’ün 100. Yıldönümü Anma Törenleri sırasında Afyonkarahisar’da değildi. Dede daha sonra Konya ve Kocaeli de Valilikleri yaptı. Bir özelliği de, çok uzun süre, aralıksız valilik yapan, ender idarecilerden birisi olmasıydı.(Kaynak:

)

MERHUM VALİ İHSAN DEDE İLE İLGİLİ KOCAELİ DİLOVASINDA 32 YIL ÜST DÜZEY SANAYİ KURULUŞUNDA YÖNETİCİLİK YAPAN VE DİLOVASI SANAYİCİLER VAKFINI KURAN DR METİN ERİŞ'İN 25 EYLÜL 2009 TARİHİNDE ÖNCE VATAN GAZETESİNDE YAYINLANAN MAKALESİNDEN BİR BÖLÜM

“….Kocaeli'ne, özellikle o dönem tam bir değişim geçiren ve sıkıntılı bir hüviyet taşıyan Diyarbakır'dan, yine sanayileşme sürecinin sıkıntılarını taşıyan ve mütemadiyen göç alan bir şehre atanıyordu İhsan Dede. Kocaeli hızlı büyüyor, sanayileşiyor ve havsalalarının almayacağı bir şekilde göç alıyordu. Kısaca sorunları göçten, sanayileşmeden ve şehirleşmeden başlayarak işçi-işveren meselelerinin kozmopolit yumağının içindeki bir şehre geliyordu İhsan Dede. Bölgede, şehirde, yerleşim yerinde herkesin derdi vardı! Halkın, sanayicinin, işçinin, tüccarın, esnafın, kısaca halkın dertleri vardı ama bütün bunlara ilaveten siyasilerin kaprislerinin yaşandığı bir şehir hüviyetindeydi Kocaeli. Siyasilerin derken unutulmaması gereken noktalardan birinin Kocaeli'nin siyasilerin gidip gelmekten çok hoşlandıkları bir şehir olan İstanbul'un karayolu geçişi üzerinde olduğudur söylemek istediğim. Yani protokol açısından da sorunlu bir şehirdi Kocaeli! İşte İhsan Dede üç büyük şehir olarak isimlendirilenlerden sonraki böylesi bir şehre yine sorunlarla dolu bir başka şehirdeki sorunları alnının akıyla aşarak geliyordu. Durmaksızın göç alan, âdeta Doğu vilayetlerimizin yığılma noktalarından biri haline gelmiş olan Kocaeli yöresinde sorunlar dopdoluydu ama bunların başında gelen şüphesiz eğitim meselesiydi. Gecesini gündüzüne katarak Kocaeli'nin çok yönlü meseleleriyle yaşamaya başlayan İhsan Dede valinin öncelikli hedef olarak kendisinin önüne koyduğu mesele eğitim sorunu olacaktı. Bu hedefi belirledikten sonra şüphesiz pek çok kimseyi karşısına alma pahasına bir cehd içerirsinde olması gerekecekti. Bu cehde yol verecek olansa, devletle iş adamlarının ve de halkın kucaklaşmasının gerekeceği noktaların belirlenmesi vardı. Eğitim sorunun çözümüne gidecek güzergâh ancak böyle sağlanabilirdi. Gerçekten de Vali İhsan Dede'nin halkın gönlüne girişindeki hareket noktası eğitim sorunun çözümüne doğru atılmış adımlardır. İşte küçücük ama muhteşem bir örnek... Vali Dede Kocaeli'ne geldiğinde Kocaelili öğrencilerin ülke genelindeki eğitim sıralamasındaki yeri 63'üncü Vilayet konumunda idi. Altı yıl, yani Dede valinin Konya'ya atandığı 1994 yılında Kocaelili öğrenciler Türkiye genelinde 5'inci sıraya yükselmiş bulunuyorlardı. Bu başka anlatımla Kocaeli valisi İhsan Dede, bölgede herkesi işin içine sokarak sadece eğitim binaları yapımında önderlik etmemiş, yöre genelinde okullardaki eğitim araçlarının, donanımlarının ve dolaylı olarak öğretici ve öğrencilerin de seviye kazanmalarında önderlik etmişti. Ayrıca şurası gerçektir ki vali İhsan Dede döneminde Kocaeli'nde eğitim normal düz eğitim okullarıyla değil, sanayicinin ihtiyaç duyduğu meslek liseleri ve hatta engellilere ait atılımlarla da önemli bir mesafe kat etmişti. Kısaca vali Dede neredeyse Milli Eğitim Bakanı duyarlılığı ile ama bir devlet adamının çok yönlülüğü içersinde nelere kadir olabileceğinin mükemmel örneklerin vermişti Kocaeli'nde İhsan Dede ile ilgili dost çemberimiz içinde yaşanmış pek çok hatıram var. Ayrıca Kocaeli'nde gerçekleştirdiklerini saymakla da bitmez. O halkına eğitimden başlayarak sağlıkta ve devletini ilgilendiren hemen her konuda yılmaz bir mücahit olarak hizmet sunmaktan hiç yılmamıştı. Ama bütün bunları gerçekleştirirken bir vasfı daha gündeme çıkıyordu. Bu onun iç dünya zenginliğinden kaynaklanan halk adamlığıydı. Bu yüzden vali Dede gittiği her yerde halkına dost olmuştu... Konuda hatıralarımdan birini zikretmek isterim. Bu, Kocaeli'ne gelmeden önce valilik yaptığı Diyarbakır'la ilgilidir. Vali Dede emekli olduktan sonra Diyarbakır Sur İçi'nin o günlerdeki Belediye Başkanı Cemal Toptancı'nın, nasıl bir vesileyle tam bilemiyorum vali beyi arayarak hem kendilerini, hem de beni Diyarbakır'a davetleri gündeme gelmişti. Diyarbakır'a indiğimiz andan itibaren vali İhsan Dede'nin yöre halkı tarafından öylesine bir karşılanışı ve halk nezdinde öylesine bir içtenlikle kabul edilişi vardı ki doğrusu hemen anlayabilmem mümkün olmamıştı. Zira Diyarbakır İhsan Dede'nin vali olarak bulunduğu yıllarda, yani 1980'li yılların ikinci yarısında da, sorunlu şehirlerin başında bulunuyordu. Ama Diyarbakır halkı eski valisini bütün candanlığı ile bağrına basmak için yarışıyordu. Doğrusu meraklanmıştım ve Belediye Başkanı Cemal beye sormaktan kendimi alamayacaktım. Öğrendiğimizse o yöre için sanki bir inanılmazdı. "Diyarbakır'da halkın arasında korumasız dolaşabilen tek vali İhsan Dede imiş..." Şehirde gezerken de yaşadıklarımız gerçekten çok güzel şeylerdi. Valiyi gören esnaf, halktan tanıyan kimseler otuyorlarsa ayağa kalkarak valiye seğirtiyor, elini sıkıyor, öpüyor ve ikramda bulunmak istiyorlardı." Böylece bu seyahatte vali Dede'nin devletiyle halkını barıştırmış olan iç dünyasına de tanık olmuştum. Münevver tarafını hiçbir zaman sıradanlaştırmayan, fikir teatilerinde bulunurken daha 1969 yılında Mülkiye Müfettişliği sırasında başladığı araştırıcı vasfından hareketle Türkiye için düşünen, düşüncelerini kaleme alan bir kişilik sahibiydi İhsan Dede.. Düşünen bir Türk aydını olarak düşüncelerini, tecrübelerini kaleme alarak dile getirmekten kaçınmamıştır. Konularındaki temel öğe hep Türkiye'nin nasıl daha iyi yönetilebileceğine dairdir. İşte kitap haline getirebildiği görüşleri: "İç İşleri Bakanlığı Kuruluş Görevleri - Arşiv İdaresi - Seçim Sistemi ve Yöneten Demokrasi - Tarih Sürecinde Türklerde Yönetim - Demokraside İyi Yönetim ve Adil Seçim İlkeleri" Tabiatıyla bu tecrübelerden kimler yararlanıyor diye kimsenin aklına bir soru gelmeyecektir, değil mi? Zira İhsan Dede gibi idareciler kendilerini nasıl olsa siyasetin olağan çarklarından muhafaza etmesini bilebileceklerdir, bu da acıdır ki Türkiye için yeterli görülendir!.., Ve bu çok yönlü halkına dost güzel insanı 15 gün önce geçirdiği bir beyin sarsıntısından sonra Ramazan Bayramının üçüncü günü çok sevdiği ve gönülden hizmet verdiği Kocaeli'nde Hakk'a yolcu edecektik... Hizmetleriyle amel defterinin açık olduğunu düşündüğüm aziz dostuma rahmet, milletime ise baş sağlığı dilemekten başka ne yapabiliriz ki...(Kaynak: