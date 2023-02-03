Büyükakın: Şehri imar ederken gelecek nesilleri de ihya etmeliyiz

Kocaeli’de yaşayan vatandaşlara kültürel, eğitim ve birçok sosyal projede hizmet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, personeline de belirli dönemlerde hizmet içi eğitimler veriyor. Yarıyıl tatilinde Bilgievi ve Akademi Liselerde görev yapan 540 eğitmene yönelik Gebze Kılavuz Gençlik Merkezi’nde 31 Ocak-02 Şubat arasında üç günlük Kılavuz Eğitim Akademisi gerçekleştirildi. Eğitimde personeli yalnız bırakmayan Başkan Büyükakın, ‘’Sizlerden bu şehrin nesillerini ihya etmenizi bekliyoruz’’ dedi.

“BU ŞEHRİN NESİLLERİNİ İHYA ETMENİZİ BEKLİYORUZ”

Eğitim akademisinin son oturumuna katılan ve eğitmenlere hitap eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Fatih Sultan Mehmet diyor ki; bir şehri imar ederken nesilleri ihmal ederseniz, gün gelir ihmal ettiğiniz nesiller imar ettiğiniz şehirleri imha ederler. Aslında bu söz, bir belediye başkanının gözünden, nesillerin ihya edilmesini bekleyerek kurulmuş bir birimdeki idarecilere, öğretmenlere ve eğiticilere söylenip her şeyi anlatacak bir söz. Aslında sizden beklenen görev tamda bu. Sizlerden bu şehrin nesillerini ihya etmenizi bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“HER BİRİNİZ AKSİYON ADAMI OLMALIDIR”

Tarihi ve dini olay ve konulardan örnekler vererek konuşmasına devam eden Başkan Büyükakın, “Eğer felsefesini çok iyi biliyorsanız sadece teknisyen olmaz sadece size verilen bir işleri yapmaz, aynı zamanda onun hayatın diğer alanlarına dair yansımalarına da ilişki kurar ve orada da bir şeyler yaparsınız. Siz işinizi teknisyen boyutunda yaptığınızda sabah belli bir saatte gelirsiniz. Gün içerisinde size verilen işleri yaparsınız, akşam çıkar gidersiniz. Az önce anlattığım gibi var oluşsal düzeyde bir yaklaşımdan bakıyorsanız. Şuradan çıktıktan sonra yürürken bir aidiyet hissi ile belediye otobüsündeki bir uygunsuzluğu, bir aracı vasıtası ile müdürünüzle başka birimdeki bir arkadaşınızla irtibata geçerek, dert eder ve oranın düzeltilmesi için gayret edersiniz. Yoldaki bir çukuru, çarpılmış olan bir ağacı, bozulmuş bir durağı, camı kırılmış bir durağı raporlarsınız. Bu nedir sorumluluk ve aidiyettir. Eğer burada topyekün bir bakışınız varsa biz ne yapıyoruz diye düşünüyorsanız. Niçin diye çalışıyor diye düşünüyorsanız. Bütün bunları yaparsınız. Burada çok kıymetli bir şey yapıyorsunuz. Az önce Fatih’ten örnekle anlattığımız neslin ihyasını sizlerden bekliyoruz. Sizlerden biraz önce bahsettiğim sorumlulukları, davranış modu ile hareket eden, her biriniz bir aksiyon adamı olmalıdır. Öyle olduğu zaman biz sadece belediyecilik hizmeti yapmaz. Şehri imar ederken bunun yanında ihya da eden, ihya sadece gençlerin ihyası değildir” dedi.

“KILAVUZ GENÇLİĞİN MERKEZİNDE PEYGAMBER EFENDİMİZ VAR”

Başkan Büyükakın, “Peygamber Efendimiz bizim aslında rol modelimiz, asıl merkeze oturması gereken karakter. Bizim Kılavuz Gençliğin merkezinde Peygamber Efendimiz var. Bunu size bir kez daha hatırlatmak isterim. Merkezinde onun hayatı, davranışı, hangi olaylar karşısında ne yaptığı, bizim örnek modelimiz o. Onun modelini modelleyen bir nesil yetiştirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

FARKLI ALANLARDAN İSİMLER KATILDI

Eğitim akademisinde eğitim olmak üzere; kültür, din, teknoloji, edebiyat, medeniyet gibi temel alanlarda seminer ve sunumlar yapıldı. 31 Ocak-02 Şubat arasında gerçekleşen akademiye İz Bırakan Hoca Olmak – Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş, Bilimsel Bulgular Işığında Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörler - Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali ÖZDEMİR, Eğitimde Tarih Bilinci, Milli Kimlik Oluşumunda Tarih Öğretiminin Değeri - Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Kişisel Gelişim mi? - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Çocuklarda ve Gençlerde Yetenek-Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet DİNÇ, Türkiye’nin Kültür Krizi: İmkanlar-Yazar Selahattin YUSUF, Aile Medeniyeti, Aile İçi İletişim ve Çocuk Yetiştirme Sürecinde Değer Kavramı-İletişim Uzmanı ve Yönetim Danışmanı - Yazar Dr. Şaban KIZILDAĞ, Başarının yolu; Öğrenmeyi Öğretmek-Yapay Zeka Politikaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir ÖZBEK, Eğitimde Nebevi Metod-Ayasofya-i Kebir Camii İmam-Hatibi, İlahiyatçı Prof. Dr. Mehmet Emin AY ve Zamanı Kuran Kadınlar-Edebiyatçı Yazar Sibel ERASLAN, konuları ile seminer ve sunum gerçekleştirdi.























