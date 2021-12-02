Büyükakın’dan Darıca ve Derince’ye 909 Milyon TL’lik yatırım

AK Parti Darıca ve Derince İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisleri toplantılarına katılan Başkan Büyükakın, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu iki ilçemizde 909 Milyon 229 Bin TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, AK Parti Darıca ve Derince İlçeleri Genişletilmiş Danışma Meclisleri toplantılarına katıldı. AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş’in de katıldığı toplantılarda, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bu iki ilçemizde 909 Milyon 229 Bin TL’lik bir yatırım gerçekleştirdik. Tüm teşkilatlarımızla ve kurumlarımızda ki kadrolarımızla halkımızın sesine kulak vererek hizmet üretmeye devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın dünde bugünde hizmetkarıydık, yarında hizmetkarı olacağız. Bizim siyasetten anladığımız budur. Bu nedenle hizmete dönük tüm adımlarımız kentimizin tamamında atmaya devam ediyoruz” dedi.





“BİZİM BİR MEDENİYET SEVDASI VE BİR MEDENİYET YARIŞI VAR”

Yoğun bir katılımla gerçekleşen ilçe danışmalarda teşkilat üyelerinin kente dair önerileri de dinlenirken, iki ilçede gerçekleştirilen ve yapımı devam eden projelerin yanı sıra hayata geçirilecek çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, “Bugün geldiğimiz noktada belediyecilik vizyonumuzu harekete geçiren teşkilatımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizim bir medeniyet sevdası ve bir medeniyet yarışı var. Teşkilatlarımızda bu sevdamızın ve yarışımızın da tam da merkezindedir” şeklinde konuştu.





“ALTYAPIYI ÇOK ÖNEMSİYORUZ”

Derince’de 65 Milyon TL’lik alt yatırımı yaptıklarını, 141 Milyon 806 Bin TL’lik alt yapı çalışmasının da devam ettiğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Darıca’da 36 Milyon 827 Bin TL’lik altyapı çalışmamızı yaptık. Bunun yanında 78 Milyon TL’lik altyapı yatırımı gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Altyapıyı çok önemsiyoruz. Kent genelinde olduğu gibi Derince ve Darıca’da buna dönük çok önemli adımlar attık, atmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Darıca Millet Bahçesi’nin ikinci etabı olan ve toplam 100 bin metrekare alana sahip giriş adasının yapılacağını ifade eden Başkan Büyükakın, “Derince’de Sağlıklı Yaşam Parkımızı da 19 Milyon 824 Bin TL’lik yatırım bütçesiyle hayata geçireceğiz” açıklamasını yaptı.



