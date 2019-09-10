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Büyükakın’dan taziye ziyareti!

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın gazetemizi ziyaret ederek Kahraman ailesinin acısını paylaştı.

Büyükakın'dan taziye ziyareti!

10 Eylül 2019 Salı 09:37

Geçtiğimiz hafta Giresun Espiye Devlet Hastanesi’nde tedavi gören anneleri Emine Kahraman’ı kaybeden Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve  Yunus Kahraman’a taziye ziyaretleri sürüyor. Gazetemizi ziyaret eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kahraman ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı diledi. Büyükakın’a ziyaretinde AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, AK Parti Gebze İlçe Başkanvekili Hakan Kaplaner, AK Parti Gebze İlçe Yöneticisi Mustafa Demir eşlik etti.

GTO BAŞKANI ÇİLER’DEN TAZİYE ZİYARETİ
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, Gebze Ticaret Odası Meclis Başkanı Oğuz Şerifalioğlu, Gebze Ticaret Odası Eski Meclis Başkanı ve sanayici Ümran Nargül ve Avukat Resul Tat gazetemizi ziyaret etti. Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman’a başsağlığı dileklerini ileten Çiler, Kahraman ailesinin acısını paylaştı.

MUHTARLAR ZİYARETE GELDİ
Gebze Muhtarlar Derneği Başkanı ve Tatlıkuyu Mahalle Muhtarı Cevat Karaman, Hacı Halil Mahalle Muhtarı İrfan Malkoç, Güzeller Mahalle Muhtarı Mümin Yılmaz, Osman Yılmaz Mahalle Muhtarı Musa Uslu’da gazetemizi ziyaret ederek Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman’a taziye dileklerini iletti.

DOSTLAR ACIMIZI PAYLAŞTI
Gebze Belediyesi Eski Başkanı Adnan Köşker, iş adamı Turan Demirhan, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Yücel Yılmazel, Eriş Kuyumculuk sahibi Kadir Yılmazel, Gebze Belediyesi CHP Meclis Üyesi Şahin Yılmazel, İzcopy Sahibi Akan Kol, Gebze Giresunlular Dernek Başkanı Hüseyin Acar ve Gebze Espiyeliler Derneği Kurucu Başkanı İhsan Civelek’de gazetemizi ziyaret ederek Kahraman ailesine taziye dileklerini iletti.
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