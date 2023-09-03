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Büyükakın,Gebze’de esnaf ve vatandaşla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze ilçesindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi ve hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Büyükakın,Gebze'de esnaf ve vatandaşla buluştu

03 Eylül 2023 Pazar 12:35

Başkan Büyükakın, ziyaretleri çerçevesinde Ankara Caddesi'ndeki esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Ardından Eskihisar sahiline geçerek, burada da vatandaşlarla gönülden gönüle sohbetlerde bulundu. Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin geleceğine değer katacak projeleri hayata geçirdiklerini ve bu çalışmaların sonuçlarını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Başkan Büyükakın'a bu ziyaretlerde AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölgesi Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve teşkilat üyeleri eşlik etti.

 

“Eser üretirken aynı zamanda gönül hizmetlerine devam ediyoruz”

Vatandaşlar ve esnafla gerçekleştirdiği buluşmada konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, “Gebze Belediye Başkanı Zinnur Bey ve teşkilat üyeleriyle birlikte bölge hakkında atılması gereken adımları atmaya devam ediyoruz. Amacımız, sahadan gelen yeni talepleri almak ve öncelikleri belirlemektir. AK Parti teşkilatlarıyla birlikte Gebze'ye ve tüm ilçelere hizmet etmeyi sürdürüyoruz. İl Başkanımız Şahin Bey bugün de yanımızda. Bir aile olarak çalışıyoruz ve şehrimiz için çaba sarfediyoruz. Kentin her alanına hizmet etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Kocaeli'ni ilmek ilmek yatırımlarımızla işliyoruz. Eser üretirken aynı zamanda gönül hizmetlerine devam ediyoruz. Milletimizle omuz omuza ilerliyoruz ve onların dualarına talibiz. Sahada samimiyetle çalışıyoruz ve milletimizi dinliyoruz. Çocuklarımıza daha güzel bir Kocaeli bırakmak için çabalıyoruz. Birlik ve beraberlik içinde yolumuza devam ediyoruz” dedi.



İHA
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