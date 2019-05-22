banner426
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner424

Büyükgöz İftarını Gençlerle Açtı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iftarını, Gençlik haftası münasebetiyle Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gençlerle birlikte açtı.

Büyükgöz İftarını Gençlerle Açtı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 11:42

banner419

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz iftarını, gençlik haftası münasebetiyle Gebze Gençlik Merkezinde düzenlenen iftar programında gençlerle birlikte açtı. Gebze Gençlik Merkezi’nde düzenlenen iftar programına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yavaşer, Çayırova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Şahin, Darıca Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Dilovası Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Babaoğlu katıldı.

GELECEK SİZLERSİNİZ

İftar öncesi kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Gençler, her yerde söylüyorum gelecek sizlerin, sizler geleceksiniz. Bu sebeple sizler bizler için çok önemlisiniz. Sizlerin en iyi şekilde yetişmeniz bizlerin asli görevlerinden. Geçmişini bilen geleceğe sağlam adımlılarla yürüyen gençler yetiştirmek bu ülkenin geleceği için büyük önem taşıyor. Sizlere güveniyoruz” dedi. Başkan Büyükgöz iftar öncesi masaları bir bir gezerek gençlerle sohbet etti.

NURSAÇAN’NIN SOHBETİNE KATILDI

Başkan Büyükgöz iftar sonrası teravih namazını Güzeller Mahallesinde bulunan Hacı Salih Camiinde kıldı. Gebze Belediyesi tarafından düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Necmettin Nursaçan’nın sohbetine katılan Başkan Büyükgöz namaz sonrası cemaatle sohbet etti, Ramazan Aylarını tebrik etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim
Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında Darıca Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret SEDAŞ'tan Sakarya Valiliği'ne Ziyaret
Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı
Darıca'da Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor Darıca'da Cadde ve Sokaklar Yıkanıyor
İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı İhtiyaç Sahiplerine Erzak Yardımı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Dilovası Belediyesi’nden Fırınlara Denetim
Dilovası Belediye Zabıta Müdürlüğüne bağlı ihtisas ekibi Ramzan ayı süresince Ekmek Fırınları denetimlerine...

Haberi Oku