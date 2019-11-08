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Büyükgöz’den Kandil Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mevlit kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Büyükgöz'den Kandil Mesajı

08 Kasım 2019 Cuma 15:29

Mübarek gün ve gecelerin manevi dünyamıza huzur veren müstesna günler olduğunu belirten Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Bu geceyi tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen peygamberimiz Hazreti Muhammed(SAV)’in evrensel mesajının anlaşılması ve insanlığın dikkatine sunulması için önemli bir fırsat olarak değerlendirmeli, O’nun üstün ahlaki özelliklerini hayatımızın her safhasında örnek almalıyız. Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirdiği bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, hemşerilerimin mevlit kandilini kutluyorum” ifadelerini kullandı.

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