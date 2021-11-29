Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce şehrin akıllı şehir projelerine destek vermek ve ortak akılla projeler oluşturmak için kurulan Akıllı Şehirler Yürütme Komitesi bir yılını değerlendi. Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi’nin katkılarıyla bir yıldır sürdürülen Akıllı Şehir Kocaeli çalışmaları kapsamında Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı.





GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI

Toplantıya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saadettin Hülagü, KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, KOÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, Gebze Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu, KOÜ Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Oğuzhan Urhan, GTÜ Teknopark Genel Müdürü Mustafa Güray Değerli, KBB Teftiş Kurulu Başkanlığından Mustafa Mücahid Konak ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. İsmail Gülsoy katıldı.





1 YILLIK ÇALIŞMA

Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve bu iki üniversitenin teknoparkları arasında 1 yılı aşkın süredir devam eden iş birliği çalışmaları kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin akıllı şehirler konusunda mevcut durumunun analizi, akıllı şehir stratejisinin belirlenmesi, teknoloji ihtiyaçlarının yerel teknoloji sağlayıcılar üzerinden, yerel şartlara özel çözümler üretilmesi gibi konularda çalışmalar yapıldı. Sürecin başlangıcında Büyükşehir Belediyesinin dijitalleşme durumu analiz edildi. Analiz sonucu çıkan ön ihtiyaçlar için ilgili daire başkanları ile projelendirmeler yapılarak 2021 yılı içinde birçok hızlı kazanım projesi tamamlandı. Ayrıca belediyenin verimliliğini artırmaya, dijital teknolojiler kullanılarak etkinliğini yükseltmeye yönelik belediye personellerine birçok eğitim yine bu iş birlikteliği kapsamında düzenlendi.





6 ÇALIŞMA GRUBU

Akıllı Şehir Kocaeli çalışması kapsamında Ulaşım, Çevre, Ekonomi, Verimlilik, İnsan ve Yaşam adı altında 6 çalışma grubu oluşturuldu. Bu kapsamda Kocaeli ve Gebze Teknik üniversitelerinden ilgili akademisyenlerin ve Büyükşehir bünyesinde ilgili daire başkanlarının katıldığı toplantılar düzenlenerek, şehrin teknolojik çözüm ihtiyaçları tartışıldı. Bu toplantıların ilk aşaması olan durum tespitine yönelik olarak oluşturulan 6 çalışma grubunun toplantıları yapıldı.

DURUM ANALİZİ RAPORU HAZIR

Toplantılar sonrası 2021 yılı içinde hazırlanması planlanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı. Yürütme Kurulu Toplantısında, proje ekibince oluşturulan Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu değerlendirildi. Rapor sürecinde ilimiz teknoloji üreticileri ve Büyükşehir arasında iş birlikteliği kapsamında gerçekleştirilen projeler değerlendirildi. 2022 yılı için yapılacak faaliyetler de planlandı.



