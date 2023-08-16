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Büyükşehir itfaiye filosunu güçlendiriyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 8 itfaiye aracı daha almak için ihale düzenledi. İhaleye 2 firma teklif verdi.

Büyükşehir itfaiye filosunu güçlendiriyor

16 Ağustos 2023 Çarşamba 14:16

  Kocaeli İtfaiyesi filosunu yeni araçlarla güçlendiriyor. Birçok olayda ve afette erken müdahaleyle önemli işler başaran itfaiye ekibi, modern araçlara kavuşuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 yeni itfaiye aracı alımı için ihale düzenlendi. Büyükşehir ana hizmet binasında düzenlenen ihaleye 2 firma teklif verdi. İhalede en düşük teklif 37 milyon 950 bin TL olurken en yüksek teklif 41 milyon TL oldu. Büyükşehir İtfaiyesinin yeni alacağı 8 araç 18 metre merdivenli ve 2,5 ton su kapasitesine sahip olacak. Kocaeli İtfaiyesi filosunda bunlarla birlikte araç sayısını 114’e çıkarmış olacak. Teklifler komisyon tarafından değerlendirildikten 120 gün içerisinde araçlar teslim edilecek. 



İHA
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