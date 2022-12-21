Büyükşehir, Kartepe’de 3 caddede birden çalışıyor

Büyükşehir, Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerinde üstyapı çalışmalarına devam ediyor





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Kartepe Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nin Altunhisar, Asiller ve Keser caddelerindeki üstyapı çalışmaları sürüyor. Her üç caddede de çift taraflı tretuvar kaldırım yapılacak.





200 ARAÇLIK OTOPARK

Altunhisar, Asiller ve Keser caddeleri, Büyükşehir tarafından başlatılan üstyapı çalışmalarıyla Kartepe’nin prestij caddelerinden olacak. Birbirini takip eden bu üç cadde boyunca 1.385 metre uzunluğundaki yolda genişlik 30 metreye çıkarılacak. 200 araçlık parklanma yeri olacak, 1.350 metre yağmur suyu hattı altyapısı yapılacak. Orta refüj de yenilenecek. Yeni kaldırımlar ve dekoratif led aydınlatmalarla donatılacak.



