GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, köy mezarlıklarına taş duvar inşa ediyor

Büyükşehir, Körfez ilçesi Sipahiler Köyü mezarlığına taş duvar inşa etti

Büyükşehir, köy mezarlıklarına taş duvar inşa ediyor

17 Aralık 2021 Cuma 09:43

Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri için güvenlik ve temizlik başta olmak üzere her türlü bakımı düzenli olarak yerine getiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç ve talepleri de hemen karşılayarak halkın memnuniyetini sağlıyor. Bu bağlamda mezarlıkların dış görünüşünün daha estetik bir görüntüye kavuşması amacıyla kent genelinde bakım ve düzenlenme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kırsal mahallelerdeki mezarlıklarda da bakım, onarım ve çevre düzenlemesini periyodik olarak sürdürüyor.


350 METRE TAŞ DUVAR

Körfez Sipahiler Köyü’nden gelen talep üzerine harekete geçen ekipler, köy mezarlığına yeni bir taş duvar inşa etti. Çalışma dahilinde 350 metre uzunluğunda taş duvar yapılırken, mezarlığın etrafı da 450 metre tel çit ile çevrilerek, daha güvenli ve estetik bir görüntüye kavuşması sağlandı. Sipahiler Köyü sakinleri, mezarlıklarını daha güzel ve bakımlı bir hale getiren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti. Yetkililer, Kocaeli genelinde ihtiyaç duyulan mezarlıklarda düzenleme çalışmalarına devam edileceğinin bilgisini verdi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bayan Yavuz Körfez İlçemizdeydi Bayan Yavuz Körfez İlçemizdeydi
KARTEPE BELEDİYESİ KAR SEZONUNA HAZIR KARTEPE BELEDİYESİ KAR SEZONUNA HAZIR
BAŞKAN KOCAMAN’DAN ÖĞRENCİ YURDUNA ZİYARET BAŞKAN KOCAMAN’DAN ÖĞRENCİ YURDUNA ZİYARET
Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti Başkan Büyükakın, Dadaşları konuk etti
Kocaelililer en çok banka kartı ve ehliyet kaybediyor Kocaelililer en çok banka kartı ve ehliyet kaybediyor
Kurtuluş Savaşının Son Kurşunu ve Kocaeli Grup Komutanlığı Kurtuluş Savaşının Son Kurşunu ve Kocaeli Grup...
Yukarı Çık

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner378

Bayan Yavuz Körfez İlçemizdeydi
Vali Seddar Yavuz’un eşi Selda Yavuz, Körfez ilçemizde bir dizi ziyaret ve temaslarda bulundu.

Haberi Oku