Büyükşehir patili dostlara umut oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşayan patili dostlara umut olmaya devam ediyor. Kandıra Yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürülürken bu kapsamda sokak hayvanlarına verilen hizmetler artırılmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise Sokak Hayvanları için önemli bir sorun olan kırık çıkık tedavisi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda yapılmaya başlandı.





KIRIKLARA PLATİN TEDAVİSİ

Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için gereken tüm koşulları Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda oluştururken, belki de onların en çok karşılaştığı kırık tedavisi için gerekli ortamı hazırladı. Kırıkların cerrahi tedavisinde içerden veya dışarıdan tespit yöntemleri tercih ediliyor. İçerden tespit için kemik üzerine uygulanan plaklar veya kemik kanalı içine yerleştirilen çiviler, dışarıdan tespit için cildin dışında yer alan eksternal fiksatör adı verilen cihazlar kullanılıyor.





UZMAN VETERİNER HEKİMLER

Hayvan refahı için Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı faaliyete sokan Kocaeli Büyükşehir, kırık çıkık tedavileriyle çıtayı yukarı çıkarttı. Titizlikle yapılan tedaviler, Bursa Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Bölümünden Prof. Dr. Hakan Salcı öncülüğünde Büyükşehir’in uzman veteriner hekimlerinin katılımıyla gerçekleşiyor.





“BÜYÜKŞEHİRİN BU PROJESİ DESTEKLENMELİ”

Yapılan kırık tedavilerine öncülük eden Prof. Dr. Salcı, Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nı överek projenin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Salcı, “Bu merkez hayvan refahı için oldukça verimli ve tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanmış. İlk defa kırık tedavisine başladık. Sokak hayvanları için bu inanılmaz bir durum. Kocaeli Büyükşehir’in hayata geçirdiği bu eylem planı desteklenmeli ve diğer illerimizde de uygulanmaya başlanmalı” dedi.





‘’HAYVANLAR İÇİN DE MUTLU ŞEHİR OLACAK’’

4 Ekim 2021 tarihinde Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nın açılışında konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Kocaeli sadece insanlar için değil, hayvanlar içinde mutlu bir şehir olacak" demişti. Kasabanın açılışında Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşamaları adına ilçe belediyeleri ile protokol imzalamıştı. Yapılan protokolden sonra hızlı bir şekilde hayvan refahını artıran faaliyetler hayata geçirildi. Son olarak ise kırık çıkık tedavisi yapılmaya başlandı.



