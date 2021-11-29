GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ semineri

Büyükşehir İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilgili personele ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ hakkında eğitim verildi

Büyükşehir personeline ‘Taşınır Mal Yönetmeliği' semineri

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:05

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kurum içinde eğitim seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla sürdürülen hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında ilgili personele ‘Taşınır Mal Yönetmeliği’ eğitimi verildi. Kurum içinde ‘Taşınır Kayıt Yetkilisi’ olarak görev yapan personelin katıldığı eğitimde, “Taşınır Mal Yönetmeliği”, “Dayanıklı Taşınırlarda Değer Artışı”, “Taşınırların Kaydı”, “Mevzuat Takip ve Yorumlama Teknikleri” gibi konu başlıklarına yer verildi.


GÜNCEL MEVZUAT VE UYGULAMALAR

Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenen eğitim Marmara Belediyeler Birliği Eğitmeni Mehmet Fatih Tapınç tarafından gerçekleştirildi. Görevli taşınır kayıt yetkililerinin güncel mevzuat ve uygulamalar konusunda bilgilendirildiği eğitimde konuşan Tapınç, taşınırlara ilişkin kayıt, tüketim, stok gibi işlemlerin mevzuata uygun, şeffaf ve hesap verilebilir bir düzende gerçekleştirilebilmesi için bu tür bilgilendirme eğitimlerinin çok önemli olduğunu söyledi.




Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliSeddar YavuzTahir Büyükakın
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı su altında kaldı Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı...
Yavuz Çifti, Gazilerimizin Evlerine Konuk Oldular Yavuz Çifti, Gazilerimizin Evlerine Konuk Oldular
Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu tamamlandı Büyükşehir, Akıllı Şehirler Durum Analiz Raporu...
SEDAŞ’ın “Tuvalimiz Trafolar” Projesinden Kadına Eşitlik İlkesi Mesajı SEDAŞ’ın “Tuvalimiz Trafolar” Projesinden...
Kurtuluş Savaşında Kocaeli Ve Sakarya Bölgesinin Yeri Ve Önemi Kurtuluş Savaşında Kocaeli Ve Sakarya Bölgesinin...
TGRT Belgesel Tv'de Tataristan Belgeselimiz Yayınlanıyor TGRT Belgesel Tv'de Tataristan Belgeselimiz Yayınlanıyor
Yukarı Çık

banner660

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kocaeli'de denizin taşması sonucu sahil otoparkı...
İzmit Körfezi'nde, kuvvetli rüzgarın denizi taşırması sonucu sahil otoparkının bir bölümünü su bastı....

Haberi Oku