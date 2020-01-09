Büyükşehir, Sabiha Gökçen'deki bilet satış noktasını yeniledi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmit ve Gebze'ye gelmek isteyen vatandaşların ''Kocaeli Kartları''na dolum yapabildiği ''Bilet Satış Noktası''nın yeni yeri olan şehirler arası ulaşım bölümüne taşındığı bildirildi.

Seyahat etmek isteyenlere kart satışı, kart dolum ve tek kullanımlık bilet satışı yapan UlaşımPark'ın yeni satış noktasının vatandaşlar tarafından kolayca bulunabileceği ifade edilen açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İzmit ve Gebze'ye seyahat etmek isteyen vatandaşların kullandığı hat 250 ve 250G, yolculara misafir odaklı hizmet sunmaya devam ediyor. Vatandaşların havalimanından hızlı ve konforlu şekilde Kocaeli'ye ulaşmasını sağlayan UlaşımPark, 30 dakikada bir sefer yapıyor. Yolcular tarafından sıklıkla kullanılan otobüsler, Kocaeli'ye gelmek isteyen vatandaşlar için de yenilediği Bilet Satış Noktası ile sorunsuz bir yolculuk sunuyor." ifadelerine yer verildi.