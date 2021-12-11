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Büyükşehir, toplamda 110 aracı teslim aldı; Geriye kaldı 100 otobüs daha

Büyükşehir’in satın aldığı 210 otobüsten 16 adet körüklü araç daha geldi. Böylece toplamda 110 adet araç Kocaeli’ye teslim edildi

Büyükşehir, toplamda 110 aracı teslim aldı; Geriye kaldı 100 otobüs daha

11 Aralık 2021 Cumartesi 18:51


Toplu taşıma seferberliği başlatarak kent halkına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda ihaleleri yapılan toplam 210 otobüsten 110 adedi teslim alındı. Son olarak 18 metrelik körüklü araçlardan perşembe günü 10 ve cuma günü 6 adet olmak üzere 16 otobüs daha Kocaeli’ye geldi. Körüklü araçlardan 10 tanesi daha önümüzdeki hafta Kocaeli’ne gelecek. 160 yolcu taşıma kapasiteli BMC marka araçlar, engelli erişimine de uygun.


84 ADET 12 METRELİK VE 26 ADET KÖRÜKLÜ

Büyükşehir’in iki farklı ihaleyle satın aldığı toplam 210 otobüs peyderpey teslim ediliyor. Şu ana kadar 26 adet körüklü ve 84 adet 12 metrelik otobüs Kocaeli’ne geldi. Böylece toplamda 110 adet otobüs teslim alındı. Önümüzdeki hafta gelecek 10 adet otobüsle daha 18 metrelik körüklü araçların tamamı teslim alınmış olacak. Kalan 100 araç da belirli aralıklarla Büyükşehir’e teslim edilecek. 


BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni araçların geldiği haberlerini sosyal medya hesaplarından duyurarak, “Bugün 10 tane daha geldi’’ dedi. #ÇalışıncaOluyor etiketiyle paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, araçların seyir halindeki görsellerini paylaştı.



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