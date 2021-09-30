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Büyükşehir Zabıtası her zaman her yerde vatandaşın yanında

Gıda, çevre ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluk alanında görev yapan Büyükşehir Zabıtasının başarılı çalışmaları sayesinde Kocaeli halkı güvenli ellerde

Büyükşehir Zabıtası her zaman her yerde vatandaşın yanında

30 Eylül 2021 Perşembe 11:51


Yeni nesil belediyecilik anlayışında zabıta hizmetleri şehrin ve şehirde yaşayanların sağlığı, huzuru ve mutluluğu açısından büyük önem taşıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli birimlerinden olan zabıta teşkilatı, kent genelinde gece gündüz demeden Kocaeli halkı için en önemli görevleri yerine getiriyor. Büyük bir birikim ve tecrübeyle mesai gözetmeksizin çalışan Büyükşehir Zabıtası, şehrin her noktasında ve her koşulda vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.


7/24 ÖZVERİYLE ÇALIŞMA

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Kocaeli halkının huzuru ve mutluluğu için 7/24 özveriyle görev yapmaya devam ediyor. Vatandaşın huzuru ve kamu düzeni için gece gündüz görev yapan zabıta ekipleri, asli görevlerinin yanı sıra olumsuz her türlü olayda zorda kalan vatandaşların yardımına koşuyor. 


YOLDA KALAN VATANDAŞA YARDIM

Büyükşehir Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri geçtiğimiz günlerde devriye görevi sırasında Başiskele sahilinde bir vatandaşın aracını çalıştıramadığını tespit etti. Aracını çalıştırmakta sorun yaşayan vatandaşa yardımcı olmak isteyen ekip, hemen arıza tespiti yaptı. Vatandaşın aracın aküsünde problem olduğunu söylemesi üzerine ekip, kendi araçlarında bulunan akü takviye şarj kablosuyla vatandaşın aracını çalıştırmasına yardımcı oldu. Aracı çalışan vatandaş güvenle olay yerinden ayrılırken, Büyükşehir Zabıta ekibine teşekkür etti.


KOCAELİ GÜVENLİ ELLERDE

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın da her fırsatta çalışmalarından övgüyle söz ettiği Büyükşehir Zabıtası, yaz-kış demeden Kocaeli halkına hizmet için fedakârca görev yapmaya devam ediyor. Yerel yönetimlerin en köklü teşkilatı olan zabıta personeli, belediyenin güler yüzü ve şefkatli eli olarak Kocaeli halkına hizmet etmeye devam ediyor. Gıda güvenliği, çevre güvenliği ve ulaşım güvenliği gibi pek çok sorumluluk alanında görev yapan Büyükşehir Zabıtasının çalışmaları sayesinde Kocaeli ve Kocaeli halkı güvenli ellerde.


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