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Büyükşehirde Deprem Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye personellerine “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” eğitimi verildi.

Büyükşehirde Deprem Eğitimi

14 Haziran 2019 Cuma 10:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hizmet içi eğitimleri kapsamında Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği eğitim programı düzenledi. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle verilen eğitime ilçe belediyelerinden de katılım gerçekleştirildi. 

DEPREM YÖNETMELİĞİ DEĞİŞTİRİLDİ

Ülkemizde yeni inşa edilecek ve mevcut binaların deprem güvenliği açısından değerlendirilmesinde kullanılacak “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. Bu kapsamda personeli bu yönetmelik hakkında bilgilendirmek üzere Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın ortaklığında “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği” eğitimi düzenlendi.

PERSONELE EĞİTİM

Maide Restaurantta gerçekleştirilen eğitim programına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Osman Günler, Büyükşehir ve ilçe belediyesinden İmar Şehircilik, Çevre, Ulaşım ve Fen İşleri Daire Başkanlıklarında görevli personel katıldı.

CİDDİ SORUMLULUK GETİRİLDİ

Eğitim programının başında kısa bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç; “2018 yılının Mart ayında Deprem Yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Gelen talepler doğrultusunda Belediyemiz içerisineki tasarım ve denetimdeki arkadaşlarımız ile ilçe belediyelerinden gelen arkadaşlarımıza bu eğitimi veriyoruz. Yeni yönetmelik çok ciddi sorumluluklar getiriyor. Biz büyükşehir belediyesi olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Gelen talepler doğrultusunda eğitimler verip, ilçe belediyelerimiz ile görüş alışverişinde ve gerektiği zamanlarda bilgi aktarımı yapıyoruz” açıklamasında bulundu.

3 GÜNLÜK EĞİTİM

Konuşmanın ardından Pamukkale Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan tarafından “Deprem Mühendisliğinde Temel Kavramlar” konu başlığında eğitim verdi. Doç. Dr. Fatih Çetişli ve Prof. Dr. Sami Arsoy tarafından verilen 3 günlük eğitimde; Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Deprem Yer Hareketi, Deprem Etkisi Altında Değerlendirme ve Tasarım için Genel Esaslar, Deprem Etkisi Altında Dayanıma göre Tasarım için hesap esasları, Deprem Etkisi Altında Betonarme Binaların Tasarımı için özel kurallar, Deprem Etkisi Altında Temel Zemini Davranışı ve Temel Tasarımı konularına yer verildi.

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