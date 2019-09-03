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Büyükşehir'de görev değişimi

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü’nün başına Şemsettin Yıldırım getirildi.

Büyükşehir'de görev değişimi

03 Eylül 2019 Salı 17:44

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev değişimi oldu. Bilecik Sağlık Müdürlüğü’nde İş Sağlığı Güvenliği Birim Sorumlusu olan Şemsettin Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şube Müdürü oldu. Eski Müdür Fazlı Çelebi’nin yerine getirilen Şemsettin Yıldırım, Başiskele’de ikamet etmekte ve iki çocuk babasıdır.

 

ŞEMSETTİN YILDIRIM KİMDİR?

Şemsettin Yıldırım 1977 yılında Sivas'ta doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Sivas'ta tamamladı. Akdeniz Üniversitesi Biyoloji Bölümü’nden 1999 yılında Biyolog unvanıyla mezun oldu. 2001 yılında Devlet Memurluğu sınavını kazanarak Kilis Sağlık Müdürlüğü'ne Biyolog olarak atandı. Sırasıyla Kilis, Kütahya ve Bilecik'te Halk Sağlığı Laboratuvar Müdürlükleri yaptı. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Ana Bilim Dalında yüksek lisans programını tamamladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olan Yıldırım halen Yönetim Bilişim Sistemleri programında öğrenimini sürdürmektedir.

 

GÖREV ALDIĞI YERLER

A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olarak Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlık Tesisleri’nde görevlerde bulundu. İnsani yardım konularında gönüllü aktivist olarak saha çalışmalarında bulunan Yıldırım, çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları’nda başkanlık ve yönetim kurulu üyesi olarak da görev yaptı.

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