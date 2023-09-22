Büyükşehir’de Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na Gürel Atandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin eylül ayı 2. oturumunda alınan kararla kurulan Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na Fatih Gürel atandı. Gürel, halen Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Raylı Sistemler Daire Başkanlığı bünyesinde ise 3 yeni şube müdürlüğü kuruldu.

TRAMVAY, TELEFERİK, METRO

Otogardan başlayıp Kuruçeşme’ye kadar devam eden Akçaray tramvay hattının yanı sıra Şehir Hastanesi ve Kocaeli Stadına yeni tramvay hatlarının kurulacağı Kocaeli’de Büyükşehir Belediyesi; Kartepe Derbent ile Kuzuyayla arasında da teleferik inşaatına devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Darıca OSB-Gebze Metro inşaatının tamamlanmasının ardından ise metronun işletimi Büyükşehir’e devredilecek. Ulaşımda raylı sistemlerin yaygınlaştırılması için çalışmalarını yürüten Büyükşehir, Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’nı da kurarak bu yönde önemli bir adım attı. Raylı Sistem Etüt Proje Şube Müdürlüğü, Raylı Sistemler İşletme ve İdare Şube Müdürlüğü ve Raylı Sistemler Yapım Şube Müdürlüğü adıyla kurulan müdürlükler de Raylı Sistemler Daire Başkanlığı’na bağlandı.

FATİH GÜREL KİMDİR?

1984 yılında Gölcük’te doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gölcük’te tamamladı. 2016 yılında Balıkesir Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirdi. 2011 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi programında Hafif Raylı Ulaşım Sisteminin Kocaeli için incelenmesi konulu tez çalışması ile Yüksek Lisansını tamamladı. Özel sektörde saha mühendisliği yaptıktan sonra 2006 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nda İnşaat Mühendisi olarak göreve başladı. Sırasıyla Yapı İşleri Kontrol Şube Müdürlüğü ve Yol Bakım Onarım ve Yapım Şube Müdürlüğü’nde Yapı Denetim Görevlisi, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü’nde ise Yapım Şefi ve son 7 yıldır da Raylı Sistemler Şube Müdürlüğü görevini yaptı. Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Fatih Gürel evli ve 2 çocuk babası.













