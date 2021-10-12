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Büyükşehir’de Sıfır Atık değerlendirme toplantısı

Büyükşehir, Sıfır Atık Yönetim Sistemi değerlendirme toplantısını 12 ilçe belediyesinden katılımla gerçekleştirdi

Büyükşehir'de Sıfır Atık değerlendirme toplantısı

12 Ekim 2021 Salı 14:27

 

Atıkların kontrol altına alınması, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş bir Türkiye ile yaşanabilir bir dünya bırakılması hedefiyle uygulanan “Sıfır Atık” projesi kapsamında çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda 12 ilçe belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilen Sıfır Atık Yönetim Sistemi değerlendirme toplantısı yapıldı. 

 

SIFIR ATIK

Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılan toplantıya ilçe belediyelerinin temizlik işleri ve çevre koruma birimlerinden sorumlu müdür ve teknik personel katıldı. Genel olarak sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve yaygınlaştırılmasına yönelik yapılan koordineli çalışmalarda elde edilen verimliliğin önemini vurgulandı.

 

ATIK İLAÇ TOPLAMA KUTULARI

Atık ilaçların evlerde kaynağında ayrı biriktirilmesi ve mevzuata uygun olarak imha edilmesi maksadıyla her ilçede belirlenen yaklaşık 100 gönüllü eczaneye ve ilçe belediyelerinin I. Sınıf Atık Getirme Merkezlerine konulan “Atık İlaç Toplama Kutuları” ile başlatılan projenin yanı sıra vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla elektronik atıklar ve atık pillerin toplanması için okullar ve toplu konut alanlarında yapılması planlanan kampanyalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

 

SIFIR ATIK İÇİN YENİ ÇALIŞMALAR

İlçe belediyeleri temsilcilerinin interaktif katılımları ile gerçekleşen toplantıda, sahada yapılan çalışmalar ve karşılaşılan sorunlar paylaşıldı. 300 ve üzeri konuta sahip sitelerde, alışveriş merkezlerinde, lokanta-restoranlarda ikili toplama sisteminin kurulması ve işletilmesi, verimliliğinin arttırılmasına yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması gerekliliği görüşüldü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda düzenli olarak yapılan bu toplantıların, yürütülen çalışmaların sürdürülebilirliğinin sağlanmasına, geliştirilmesine ve izlenmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. 

 

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