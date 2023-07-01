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Büyükşehir’den Asansörde Kurtarma Eğitimi

Büyükşehir, 4 farklı ilden gelen itfaiye personellerine “Asansörlerde Kurtarma” konusunda teorik ve pratik eğitim verdi

Büyükşehir'den Asansörde Kurtarma Eğitimi

01 Temmuz 2023 Cumartesi 14:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde bulunan daire başkanlıkları ve şube müdürlükleri, uzman oldukları alanlarda eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Gerek il genelinde gerekse çevre illere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerde hayat kurtaran bilgiler veren Büyükşehir yetkilileri bu kez çevre illerde görev yapan itfaiye erlerine yönelik bir eğitim programı düzenledi. Bu kapsamda Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Enerji, Aydınlatma ve Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman, Karadeniz Ereğli, Bilecik ve Kastamonu'dan gelen itfaiye personellerine yönelik “Asansörlerde Kurtarma” konusunda teorik ve pratik eğitim düzenleyerek, onlara asansörden kurtarma tekniklerini anlattı. 


TEORİK VE PRATİK EĞİTİM

Verilen eğitimde, asansör tipleri ve ilgili yönetmelikler, temel asansör bilgisi, asansör aksamları, hidrolik tahriğin temelleri, asansörlerde kapı kilit tipleri ve asansör kurtarma talimatları” konularında detaylı bilgi aktarımında bulunuldu. Teorik eğitim sonrasında elektrikli makine daireli, makine dairesiz ve hidrolik tip olmak üzere tüm asansörlerde pratik eğitime geçilecek.




İHA
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