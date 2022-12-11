Büyükşehir’den Dilovası’na köprü manzaralı seyir terası





Kent genelinde inşa ettiği sosyal donatılarla Kocaeli’yi geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi tesis hamlesine devam ediyor. Bugüne kadar kentin dört bir yanına park ve yeşil alan kazandıran Büyükşehir, çocuk oyun parkının da yer aldığı bir tesisi Dilovası’nda hizmete alacak. Daha önce Dilovası ilçesinde Adnan Kahveci Parkı’nı sil baştan yenileyen, ‘Eynerce’ ismiyle yeni bir park inşa eden Büyükşehir ekipleri, şimdi de Diliskelesi mahallesinde Osmangazi köprüsünü tepeden gören alana seyir terası adı altında muhteşem bir tesis inşa ediyor.





KAFETERYA BİNASI YÜZDE 95 BİTTİ

Yılport Ulaştırma Hizmetleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hemen önünde bulunan 2 bin metrekarelik alanda düzenlenen seyir terası, Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi’ni tepeden görmesi nedeniyle Dilovalılar’ın en önemli bulaşma noktalarından biri olacak. Bu bağlamda ekipler, projenin önemli bir parçası olan alana 150 metrekarelik modern bir kafeterya inşa etti. Kafeterya binasının ilerleme oranının yüzde 95’ine ulaşan ekipler, kalan işleri de tamamlamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.





ÇOCUK OYUN GRUPLARI MONTE EDİLDİ

Dilovası’nın yaşam kalitesini artıracak seyir terasına bir de park kazandırıldı. 180 metrekareden oluşan park alanının ilk olarak zemin kaplamasını yapan Büyükşehir, ardından alana çeşitli oyun grupları monte ederek buradaki kısmı tamamladı. Böylelikle çocukların manzara karşısında aileleri ile hoşça vakit geçirmesi sağlanmış olacak. 580 metrekaresi yeşil alan olarak oluşturulan seyir terasında son olarak çevre düzenleme işi kaldı. Yeşil alan olarak ayrılan yerlere Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çim serimi yapacak. Seyir terasının yakın bir zamanda hizmete girmesi planlanıyor.