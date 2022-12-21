Büyükşehir’den Ereğli Mahallesi’ne yeni yan yol





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karamürsel Ereğli Mahallesi’nde yeni bir imar yolu çalışması yapıyor. D-100 Karayolu’na paralel yeni yan yol sayesinde araçlar karayoluna çıkmadan mahalle içinden ulaşım sağlayabilecek. Ereğli Mahallesi Yavuz Sokak’ta terasman kazı ve dolgu çalışmaları devam ediyor.





D-100 KARAYOLUNA PARALEL

D-100 Karayolu’nun Karamürsel Ereğli Mahallesi mevkiinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir yan yol çalışması yapılıyor. 1.400 metre uzunluğundaki yeni yan yolla araçların D-100 Karayolu’nu kullanmadan mahalle içinden ulaşım yapması sağlanacak. Yavuz Sokak’taki terasman çalışmalarının tamamlanması sonrası üstyapı çalışmalarına da başlanacak. Sokakta kaldırım, asfaltlama ve aydınlatma çalışmaları yapılması planlanıyor.



