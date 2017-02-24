Büyükşehirden İşaret Dili Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde faaliyet gösteren kamu kurumu çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen Temel İşaret Dili eğitimi sonuçlandı. İşaret dili tercümanı Müge Deniz tarafından verilen eğitimler fuar içinde bulunan Sivil Toplum Merkezi’nde yapıldı. Eğitimlerini tamamlayan kamu kurumu çalışanlarına sertifikaları verildi. Eğitimler sayesinde artık kamu kurumlarında işlerini görmek için gelen işitme engelli vatandaşlar, İşaret Dili eğitimi alan personelin yardımıyla işlerini görecek.

GÜZEL ŞEYLER PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR

Leyla Atakan Kültür Merkezi’nde düzenlen törenle kursiyerler sertifikalarını aldı. Törene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Bekir Köksal, Başkan Danışmanları Nermin Tol ve Dilek Karaca, Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit ve kursiyerler katıldı. Törende yaptığı konuşmada engellileri anlamak için empati yapmak gerektiğini vurgulayan Başkan Karaosmanoğlu, “Ben kendimi her zaman karşımdakinin yerine koyuyorum. Yaşlıysa yaşlı oluyorum, çocuksa çocuk oluyorum. Birbirimizi iyi anlamamız lazım. Birbirimize değer vermemiz gerekir. Değer verdiğimiz için bu tür kursların öncülüğünü yapıyoruz. Güzel şeyler paylaşıldıkça çoğalır. Şükrün en güzeli paylaşmaktır. Ne kadar paylaşırsak o kadar şükrederiz. Dünyadaki bütün savaşlar kavgalar paylaşmamaktan kaynaklanıyor. Allah paylaşanları sever” dedi. Başkan Karaosmanoğlu daha sonra İşaret Dili Eğitimi’ne katılan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

PERSONEL İŞARET DİLİ KULLANACAK

Temel İşaret Dili eğitimiyle Kocaeli’de kamu kurumlarında işleri olan işitme engelli vatandaşlara yardımcı olabilmek amaçlanıyor. Haftada 8 saat olarak yapılan dersler 6 hafta sürdü. 58 katılımcının yer aldığı eğitim sonrasında her bir katılımcıya katılım belgesi verildi. İşaret dilini öğrenen kursiyerler kamu kurumuna gelerek başvuru, müracaat ve iş takibi noktasında zorlanan işitme engelli vatandaşlarla iletişim kurarak, onların işlerini halletmelerine yardımcı olacak. Temel İşaret Dili eğitimlerine İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Defterdarlık, İl Yazı İşleri Müdürlüğü ve Adliye çalışanları katılım gösterdi. Sertifika töreninden sonra Davranış Bilimleri Uzmanı Şengül Yiğit, aile ve toplumda davranış şekilleri üzerine engelli vatandaşlara yönelik eğitim semineri verdi.