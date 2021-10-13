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Büyükşehir’den Mevlid Kandili Özel Programı

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili münasebetiyle Büyükşehir manevi atmosferi yüksek bir program düzenleyecek

Büyükşehir'den Mevlid Kandili Özel Programı

13 Ekim 2021 Çarşamba 14:34



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) doğum günü olan Mevlid Kandili münasebetiyle 14 Ekim Perşembe günü özel bir program düzenleyecek.En Sevgiliye İthafen En Güzel Eserler” adı altında düzenlenecek olan Mevlid Kandili Özel Programı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi’nde 19.30’da başlayacak. 


EZGİ VE NAAT SANATÇILARI KATILACAK

Anlamlı programda; Türkiye’nin birbirinden değerli ezgi ve naat sanatçılarından 

Dursun Ali Erzincanlı,  Eşref Ziya Terzi,  Ömer Karaoğlu,  Aykut Kuşkaya ve  Harun Beyaz yer alarak, Peygamber Efendimize ithafen ilahiler, naatlar seslendirecek ve konuşmalar yapacak. Manevi atmosferi yüksek programda Hafız Ali Tel ise Kur’an-ı Kerim okuyacak. 


COVİT 19 KURALLARINA UYGUN PROGRAM

Covit 19 kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek programda konuklara Kocaeli Kongre Merkezi girişinde HES kodu sorgulaması yapılacak. 


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