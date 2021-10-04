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Büyükşehir’den Roman çiftlere çifte konser

Toplu nikah şöleni ile dünya evine giren 46 Roman çift için Tarık Mengüç ve Niran Ünsal en güzel şarkılarını söyledi

Büyükşehir'den Roman çiftlere çifte konser

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:14



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Kocaeli Roman Toplu Nikâh Şöleni yıllarca akıllardan çıkmayacak, eğlenceli ve renkli görüntülere sahne oldu. Toplu nikâh şöleni ile dünya evine giren 46 Roman çift için, nikâhın akşamında çifte konser düzenlendi. Sevilen sanatçılar Tarık Mengüç ve Niran Ünsal en güzel şarkılarını yeni evliler ve Romanlar için söyledi. Uçurtma Tepesi’nde adeta yer yerinden oynadı. 


SEKAPARK’TA NEŞE

Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki alanda gerçekleşen her iki konseri yeni evli çiftler, aileleri ve çok sayıda vatandaş izledi. Eğlenceli ve renkli görüntülerle Seka Park tarihi günlerinden birini yaşadı 


TARIK MENGÜÇ’TEN BAŞKANA TEŞEKKÜR

Alkışlar ve yoğun sevgi seli altında sahneye çıkan Tarık Mengüç ilk şarkısının ardından nikâhı kıyılan çiftleri kutladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür eden sanatçı, “Roman çifteleri evlendiren ve bu geceyi düzenleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanım Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a kardeşlerim adına çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda beni de sizlerle buluşturdu. Sağ olsun, var olsun” dedi.


MUHTEŞEM SAHNE PERFORMANSI

Muhteşem bir sahne performansı sergileyen Tarık Mengüç en güzel ve en neşeli şarkılarını Romanlar ve yeni evli çiftler için söyledi. Her şarkıda coşkularına coşku katan vatandaşlar, danslarıyla göz doldurdu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Kocaeli Roman Dernekleri Başkanı Erkan Aksoy, sanatçıya çiçek vererek, teşekkür etti.  Mengüç de kendisine verilen çiçeği nikâhı kıyılan bir geline armağan etti.


NİRAN ÜNSAL ROMANTİK ŞARKILARLA BÜYÜLEDİ

Tarık Mengüç’ün ardından, ünlü sanatçı Niran Ünsal sahne aldı. Ünsal sahnede romantik şarkılarını yeni evliler ve konseri izlemeye gelenler için söyledi. 


KAŞIK, CAJON VE DAVUL ÇALDI

Sanatçı Niran Ünsal güzel sesiyle söylediği şarkılarının yanı sıra sahnede kaşık, cajon, zilli tef ve vurmalı grubuna ait olan sazları çaldı. Ünsal’ın sahnedeki bu performansı büyük beğeni gördü. Başkan Vekili Yaşar Çakmak, sanatçı Niran Ünsal’a teşekkür ederek, çiçek verdi. Sanatçı kendisini dinleyenleriyle böyle anlamlı ve güzel bir günde buluşturduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.


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