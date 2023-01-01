Büyükşehir’den trafik güvenliği için akıllı ulaşım sistemleri atağı





Ulaşım alanında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda trafik güvenliği için paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi. Akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar gözetim altında tutuluyor.





TRAFİK AKIŞI ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için yeni projeleri bir bir hayata geçirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı takip ediliyor.





ANA AKSLAR GÖZETİM ALTINDA

Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için yüksek çözünürlüklü 110 adet trafik izleme kamerası devreye alındı. Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuldu. Ayrıca 150 kameranın montaj ve test süreci devam ediyor. Yılbaşından kısa bir süre sonra 150 kamera daha sisteme dahil edilecek.





TRAFİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Kocaeli Üniversite iş birlikteliğiyle Kocaeli geneli ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğunun anlık tespiti amacıyla 40 adet bluetooth tabanlı sensörün kurulumu gerçekleştirildi. Sensörler ile ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor.





SEKA TÜNELİNE HIZ TESPİT SİSTEMİ

Seka Tünelindeki hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tünel girişinin her iki tarafına anlık hız tespit sistemi kuruldu. Araçların hızları tespit edilip renkli ekranlarda sürücülere yansıtılarak hızlarını düşürmelerini sağlayan sistem sayesinde olası kazaların önüne geçilmiş oldu.





Bülten No: 004