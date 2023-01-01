GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den trafik güvenliği için akıllı ulaşım sistemleri atağı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için 2022 yılında akıllı ulaşım sistemleri kurdu

Büyükşehir'den trafik güvenliği için akıllı ulaşım sistemleri atağı

01 Ocak 2023 Pazar 18:31


Ulaşım alanında birçok projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğine yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda trafik güvenliği için paydaş kurumlarla birlikte akıllı ulaşım sistemlerinin kurulumu gerçekleştirildi. Akıllı ulaşım sistemleri ile ana akslar gözetim altında tutuluyor.


TRAFİK AKIŞI ANLIK TAKİP EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi trafik güvenliği için yeni projeleri bir bir hayata geçirdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından kent genelindeki önemli ana ulaşım aksları ve yoğun kavşaklardaki trafik akışı takip ediliyor.


ANA AKSLAR GÖZETİM ALTINDA 

Sorunlara zamanında müdahale edebilmek için yüksek çözünürlüklü 110 adet trafik izleme kamerası devreye alındı. Trafik izleme kameralarının görüntüleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetim Merkezi tarafından, İl Emniyet Müdürlüğü, AFAD gibi birimlerinde hizmetine sunuldu. Ayrıca 150 kameranın montaj ve test süreci devam ediyor. Yılbaşından kısa bir süre sonra 150 kamera daha sisteme dahil edilecek.


TRAFİK YOĞUNLUĞU ÖLÇÜMÜ

Kocaeli Büyükşehir Belediye ve Kocaeli Üniversite iş birlikteliğiyle Kocaeli geneli ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğunun anlık tespiti amacıyla 40 adet bluetooth tabanlı sensörün kurulumu gerçekleştirildi. Sensörler ile ana arterler üzerindeki trafik yoğunluğu anlık ölçülüyor. 


SEKA TÜNELİNE HIZ TESPİT SİSTEMİ

Seka Tünelindeki hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesince tünel girişinin her iki tarafına anlık hız tespit sistemi kuruldu. Araçların hızları tespit edilip renkli ekranlarda sürücülere yansıtılarak hızlarını düşürmelerini sağlayan sistem sayesinde olası kazaların önüne geçilmiş oldu.


Bülten No: 004

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
KocaeliTahir BüyükakınZinnur BüyükgözSeddar YavuzGebzeVali
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Davutoğlu'ndan kritik görüşme trafiği Davutoğlu'ndan kritik görüşme trafiği
‘Engelsiz Taksi’ ile 15 bin 586 ulaşım hizmeti ‘Engelsiz Taksi’ ile 15 bin 586 ulaşım hizmeti
Bilim Merkezi’ne 2022’de 222 bin ziyaret Bilim Merkezi’ne 2022’de 222 bin ziyaret
Başkan Büyükakın: “2023 yılı da hizmet yılı olacak” Başkan Büyükakın: “2023 yılı da hizmet yılı...
Büyükşehir’den ulaşımda 12 bin denetim Büyükşehir’den ulaşımda 12 bin denetim
2002’de A Takımı hızır gibi yetişti 2002’de A Takımı hızır gibi yetişti
Yukarı Çık

banner375

banner376

banner377

Davutoğlu'ndan kritik görüşme trafiği
6'lı masada yeni yılın ilk toplantısı Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Gelecek Partisi...

Haberi Oku