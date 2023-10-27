banner947
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den Ulaşlı Camii’ne Estetik Meydan

Büyükşehir, “Ulaşlı Camii Ve Meydan Düzenleme İşi” Kapsamında Cami Çevresiyle Meydanı Daha Estetik Bir Görünüme Kavuşturuyor

Büyükşehir'den Ulaşlı Camii'ne Estetik Meydan

27 Ekim 2023 Cuma 11:33

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ibadethanelerin çevre düzenleme ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar farklı ilçelerde bulunan çok sayıda ibadethanenin çevre düzenlemesini yapan Büyükşehir, şimdi de Gölcük’te bulunan Ulaşlı Merkez Camii’nin çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmalarını yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ibadetlerini rahat ve huzurlu bir ortamda yapabilmelerini sağlamak amacıyla cami bahçesinde çevre düzenlemesi gerçekleştiren Büyükşehir ekipleri, işin ilerleme oranında yüzde 98 seviyesine ulaştı.

 

800 M2 RULO ÇİM SERİLDİ

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 200 adet nandina, 150 gül, 25 adet leylandi ve 15 kasa mevsimlik çiçekler ile caminin çevresi süslendi. 800 m2 rulo çim serme işlemi de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların dinlenebilmeleri için Ulaşlı Camii’nin belirlenen yerlerine 30 adet oturma bankı, 5 adet kamelya ve 14 adet aydınlatma direği monte etti.

 

BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR

Ekipler, 3050 m2 olan meydan düzenlemesinde sert zemin granit ve bazalt plak taş imalatı yaparak estetik bir alan oluşturdu. Vatandaşlar, düzenlemelerle Ulaşlı Camii çevresiyle meydanın daha estetik bir görünüme kavuşmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Kocaeli
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz Vatandaşlara Projelerini Anlattı Başkan Büyükgöz Vatandaşlara Projelerini Anlattı
Hayırseverlere Vefa Plaketi Hayırseverlere Vefa Plaketi
Kartepe Türk Bayraklarıyla Donatıldı Kartepe Türk Bayraklarıyla Donatıldı
29 Ekim'de Ücretsiz Ulaşım 29 Ekim'de Ücretsiz Ulaşım
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNÜVERSİTESİNDE İPEK YOLU BELGESEL SUNUMU YAPACAĞIZ AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNÜVERSİTESİNDE İPEK...
Bu Merkezde Gençler İçin Her Şey Düşünüldü Bu Merkezde Gençler İçin Her Şey Düşünüldü
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Başkan Büyükgöz Vatandaşlara Projelerini...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Pelitli Mahallesinde gerçekleştirdiği halk meclisi toplantısında,...

Haberi Oku