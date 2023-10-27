Büyükşehir’den Ulaşlı Camii’ne Estetik Meydan

800 M2 RULO ÇİM SERİLDİ
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 200 adet nandina, 150 gül, 25 adet leylandi ve 15 kasa mevsimlik çiçekler ile caminin çevresi süslendi. 800 m2 rulo çim serme işlemi de gerçekleştiren ekipler, vatandaşların dinlenebilmeleri için Ulaşlı Camii’nin belirlenen yerlerine 30 adet oturma bankı, 5 adet kamelya ve 14 adet aydınlatma direği monte etti.
BÜYÜKŞEHİR’E TEŞEKKÜR
Ekipler, 3050 m2 olan meydan düzenlemesinde sert zemin granit ve bazalt plak taş imalatı yaparak estetik bir alan oluşturdu. Vatandaşlar, düzenlemelerle Ulaşlı Camii çevresiyle meydanın daha estetik bir görünüme kavuşmasından dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.