Büyükşehir’in Kampüste Bi’ Mola etkinliğinde; Üniversiteli gençler doyasıya eğlendi





Kültürün, sanatın, sporun, kardeşliğin ve mutluluğun adresi Kocaeli’nde; Büyükşehir’in Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kampüste Bi' Mola” etkinliğinin ilk günü, dünyaca ünlü video paylaşım sitesi Youtube’da milyonlara ulaşarak adını duyuran Yusuf Bilal Altıntaş’ın stand-up gösterisiyle başlarken Sakiler grubunun düzenlediği konser ile sona erdi.





SALONDAKİLERİ KAHKAHAYA BOĞDU

Büyükşehir’in Gebze Teknik Üniversitesi öğrencilerine yönelik düzenlediği “Kampüste Bi'Mola” etkinliğinde yaptığı stand-up gösterisiyle salondakileri kahkahaya boğan Altıntaş, salonu dolduran izleyicilere eşsiz bir gece yaşattı. Son akşamda sahne alan Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan'dan oluşan başarılı müzik grubu Sakiler’in şarkılarına üniversiteliler hep bir ağızdan eşlik etti.





KAHKAHA DOLU BİR GECE

Sosyal medyada milyonlara ulaşıp adını duyuran Yusuf Bilal Altıntaş, Büyükşehir’in “Kampüste Bi'Mola” etkinliğinde Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezi’nde sahneye çıktı. ‘Yetenek Sizsiniz Türkiye’ yarışmasında yaptığı stand-up gösterisinde hareketli tarzı ve çok sesli anlatımıyla dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada milyonlara ulaşıp adını duyuran Yusuf Bilal Altıntaş, günlük hayattan oyunculuk anılarına kadar birçok hikâyeyi esprili bir şekilde izleyicisine anlatarak, kahkaha dolu muhteşem bir geceye imza attı.





SAKİLER GRUBU’NU AĞIRLADI

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Akademi Üniversite biriminin organize ettiği “Kampüste Bi’ Mola” adlı etkinlik programlarının son gününde Sakiler Grubu ağırlandı. Gebze Teknik Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki konseri, üniversite öğrencileriyle birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da izledi.





MORAL VE MOTİVASYONU ARTIRMAK İÇİN

Konser öncesi Başkan Vekili Çakmak selamlama konuşması yaptı. Sözlerine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın selamlarını ileterek başlayan Başkan Vekili Çakmak, üniversiteli arkadaşlarımızı sınav stresinden uzaklaştırmak ve motive etmek istediklerini ifade etti. Başkan Vekili Çakmak, “Büyükşehir Belediyesi olarak 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına kısa bir mola vererek moral ve motivasyonunuzu artırmak için Kampüste Bi' Mola adlı etkinliği planladık. Başkanımız Büyükakın’ın talimatıyla arkadaşlarımız hızlı şekilde gereken hazırlıkları yaptı ve sizlerle güzel olan bu etkinlikte Sakiler Grubu bizlere güzel bir gece yaşattı. Biz, üniversiteli öğrencilerimizi dün ve bugün her zaman destekledik, desteklemeye de devam ediyoruz. Geleceğinize yön veren üniversite hayatınızda başarılar dilerim” dedi. Selamlama konuşmasının ardından Başkan Vekili Yaşar Çakmak’a GTÜ Genel Sekreteri Yıldırım plaket takdim etti.





GTÜ’DE SAKİLER GRUBU RÜZGÂRI ESTİ

Üniversitelilerin, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı final sınavlarına kısa bir mola vererek moralle girmeleri için düzenlenen “Kampüste Bi’ Mola” adlı etkinlik programında sahne alan Sakiler Grubu, birbirinden güzel eserleriyle üniversite öğrencilerine unutulmayacak bir akşam yaşattı. Bir saat 30 dakika sahnede kalan Sakiler Grubu’nun konserinde 850 kişilik kongre merkezinde üniversiteliler merdiven boşluklarını da doldurdu. Binin üzerinde üniversite öğrencisi büyük bir beğeniyle sanatçının tüm eserlerine eşlik ederken, konser boyunca sevilen sanatçıyı yalnız bırakmadı.





ŞARKILAR HEP BİR AĞIZDAN SÖYLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sakiler Grubu’nu Gebze Teknik Üniversitesi hayranlarıyla buluşturdu. İlk single çalışmaları ‘Dünyadan Uzak’la konserin üçüncü parçası sonunda grup üyelerine çiçek veren Başkan Çakmak, iki gün süren etkinliklerde başta Büyükşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı çalışanları olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. “Aşığın Kaderi”, “Canıma Minnet”, “Dünyadan Uzak”, “Keskin Bıçak” “Selamı Var”, “Doyamadım”, “Hangimiz Sevmedi” ve “Aldırma Gönül” gibi şarkıları seslendiren başarılı Grubun bütün şarkılarına hep bir ağızdan coşkuyla eşlik etti. Katılımın yoğun olduğu konserin son bölümünde sürpriz yapan Sakiler Grubu, finalde dillerden düşmeyen ‘Yalanı Bırak’ adlı şarkısını Gebze Teknik Üniversiteliler ile birlikte söyledi.





BAŞKAN BÜYÜKAKIN’A TEŞEKKÜR ETTİ.

Üniversiteli gençlerin yoğun ilgisini gören Sakiler Grubu konserin sonunda kendisini izlemeye gelen üniversiteliler karşısında heyecanlandıklarını belirterek bu etkinlikle bizleri sizlerle buluşturan Başkan Büyükakın’a teşekkür ettiler.



