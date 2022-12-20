Büyükşehir’in Sağlıklı Yaşam Okulu başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaşam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak Kocaeli’de, her geçen gün hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek ‘Sağlıklı Yaşam Okulu’ nu hayata geçirdi.





SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAMA DAİR

Sağlıklı ve kaliteli yaşamın bireylerin refahını, mutluluğunu artırmada temel bir unsur olduğu göz önünde bulundurularak hayata geçirilen ‘Sağlıklı Yaşam Okulu’nda; evde sağlıklı yaşam, kadın sağlığı, detoks karışımları, bağışıklık güçlendirme, hastalıklardan korunmada doğal yöntemler gibi konular ele alındı.

Sağlıklı Yaşam Okulu’nda dört günlük 8’er saatlik eğitimler planlandı.

İlki gerçekleştirilen programın birinci ve ikinci gününde Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık tarafından Fitoterapi ve Aromaterapi Uygulamaları Eğitimi, Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Nedim Kurtiç tarafından Manuel Terapi Uygulamaları Eğitimi katılımcılara anlatıldı. Sağlıklı Yaşam Okulu programının üçüncü ve dördüncü gününde Fizyoterapist Didem Uğur tarafından Duruş Bozuklukları, Özlem Ersan tarafından da Nefes Farkındalık ile ilgili eğitim başlıkları yer alacak.





ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE SAĞLIKLI YAŞAM OKULU

Sağlığın korunması ve tedavi edilmesini hedefleyen, tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili teorik ve pratik eğitimlerin yer aldığı ‘Sağlıklı Yaşam Okulu’nda Genel Sekreter Yardımcısı Aydınlık, ‘’Tamamlayıcı tıp uygulamaları ile 30 yılı aşkın ilgileniyorum. Bu alanda zaman zaman çok yanlış uygulamaları da görüyoruz. Atölye çalışmalarında eğitim almış, sertifika almış, bir hekim olarak size doğru bilgileri aktarmak istiyorum. Özellikle bitkilerin kullanılmasında dünyada çok gelişmeler var. Sizinle tamamen kanıta dayalı konuların bazılarını paylaşmış olacağız. Öncelikle Fitoterapi nedir? Adı üzerinde bitkilerin tedavide kullanılmasıyla ilgilenen bir bilim dalı. Bu tür uygulamalarda kullanacağımız formülleri 4 şekilde hazırlıyoruz.1.’si infüzyon yöntemi, 2.’si dekoksiyon yöntemi, 3.’sü maserasyon yöntemi, 4.’sü tentür yöntemi. Biz şu anda bu 4 etkeni derste işleyeceğiz’’ dedi.





BOL SU, DOĞA YÜRÜYÜŞÜ VE AZ BESİN

‘Sağlıklı Yaşam Okulu’nda Sakarya Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim görevlisi Nedim Kurtiç ise, eğitim süresince mutlu yaşam için sağlıklı bir bedene ihtiyaç olduğu, az yemek, çok yürüyüş yapmak ve çok su tüketmek gerektiği üzerinde durarak, sağlıklı yaşam ile ilgili birçok konuya değindi. Yiyeceklerin insanların yaşamlarını şekillendirdiğini, düzensiz beslenmenin olumsuz sonuçlara neden olduğunu belirtti. Yemek yerken ara öğünlere dikkat edilmesi, belli saatler aralığında yemek yenmesi ve yemekten bir saat önce sıvı alınması gerektiğine dikkat çeken Kurtiç, yemekten sonra hiçbir şey yenmemesi gerektiğini söyledi. Kurtiç, “Aksi durumda yediğimiz besinleri öğütmeye çalışan enzimler işlevini yarıda kesmektedir. Bu enzimlerin işlevini durdurması durumunda vücutta şişkinliğe ve rahatsızlığa neden olur” dedi. Sağlıklı yaşamın alternatif kuralını da katılımcıları ile paylaşan Kurtiç, “Yaşamımızı bol su, sağlam doğa yürüyüşü ve az besin tüketimi üzerine temellendirmeliyiz. Aksi durum ise erken yaşlanma ve hastalıklara neden olur” ifadelerini kullandı.





HEDEF; ÇÖZÜM VE STRATEJİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Dört oturumdan oluşan ‘Sağlıklı Yaşam Okulu’nda sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, ruh sağlığının güçlendirilmesi, gıda güvenilirliği bilincinin geliştirilmesi gibi pek çok konuda çözüm ve stratejilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara katılım belgesi takdimi gerçekleşecek. Detaylı bilgi için 0262 318 27 25 nolu telefonu arayabilirsiniz.





Bülten No: 2233