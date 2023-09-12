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Çağdaşkent'in yolları yenilendi

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse Mahallesi Çağdaşkent mevkiinde bulunan yolları yeniledi.

Çağdaşkent'in yolları yenilendi

12 Eylül 2023 Salı 14:42

Belirlenen program çerçevesinde ilçe genelinde bozulan yollarda bakım ve onarım çalışması gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Akse Mahallesi Çağdaşkent mevkiinde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, yolları yeniledi. Yeni dökülen asfaltlarla tamamen yenilenen yollar sonrasında, Çağdaşkent mevkiindeki yol konforu arttırıldı. Mahalle sakinleri yapılan çalışmalardan dolayı Çayırova Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

Öte yandan, Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce yürütülen asfalt serim çalışmaları, ilçe genelindeki mahallelerde, belirlenen lokasyonlarda devam edecek. Yapılan ve planlanan çalışmaların ardından ilçe genelinde toplamda 15 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmiş olacak. Böylelikle, Çayırova’da yaşayan vatandaşlar, daha güvenli ve daha konforlu yollarda rahatlıkla ulaşım sağlayabilecek.



İHA
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