ÇAM SAKURA ŞEHİR HASTANESİNE ADINI VEREN JAPONCA KİRAZ ANLAMINA GELEN SAKURA

“….Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi….” Kanuni Sultan Süleyman





JAPONYAYA KİRAZ GİRESUNDAN MI GİTTİ



An itibari ile 7 Aralık 2022 kamu özel işbirliği ile yapılan japonca kiraz anlamına gelen İstanbul çam sakura şehir hastanesinden

www.devrialem.tv canlı yayın



https://fb.watch/hg7kEuFEhY/?mibextid=qC1gEa

Canlı yayında kiraz anlamına gelen Sakuranın Giresun dan JAPONYA YA götürülen fındığın başkenti Kirazın anavatanı Giresun İle JAPONYA arasındaki kiraz kardeşliği ile ilgili önemli bilgiler veriliyor.



GİRESUN KİRAZI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN CANLI YAYIN



www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri



JAPONYA İLE GİRESUN ARASINDA KİRAZ KARDEŞLİĞİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAZILARIM





https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/devlet-dunya-markasiturk-kirazina-sahip-cikip-gelistirmeli-makale1701-html.html



JAPONYAYA KİRAZ GİRESUNDAN NASIL GİTTİ



https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/giresun-espiye-so%C4%9Fukp%C4%B1nar-beldesi-tarihi-sar%C4%B1k%C4%B1z-kirazl%C4%B1-ormanlar%C4%B1-ericek-yayla-/482257926198020/



GİRESUN JAPONYA ARASINDA KİRAZ KARDEŞLİĞİ



