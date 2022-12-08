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ÇAM SAKURA ŞEHİR HASTANESİNE ADINI VEREN JAPONCA KİRAZ ANLAMINA GELEN SAKURA

“….Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi….” Kanuni Sultan Süleyman

ÇAM SAKURA ŞEHİR HASTANESİNE ADINI VEREN JAPONCA KİRAZ ANLAMINA GELEN SAKURA

08 Aralık 2022 Perşembe 09:56



JAPONYAYA KİRAZ GİRESUNDAN MI GİTTİ

An itibari ile 7 Aralık 2022 kamu özel işbirliği ile yapılan japonca kiraz anlamına gelen İstanbul çam sakura şehir hastanesinden  www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv canlı yayın 
https://fb.watch/hg7kEuFEhY/?mibextid=qC1gEa
Canlı yayında kiraz anlamına gelen Sakuranın Giresun dan JAPONYA YA götürülen fındığın başkenti Kirazın anavatanı Giresun İle JAPONYA arasındaki kiraz kardeşliği ile ilgili önemli bilgiler veriliyor.

GİRESUN KİRAZI İLE İLGİLİ GEBZE GAZETESİNDE YAYINLANAN CANLI YAYIN
www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri 

JAPONYA İLE GİRESUN ARASINDA KİRAZ KARDEŞLİĞİ İLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAZILARIM

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4474&t=makale

https://www.gazetegebze.com.tr/kose-yazilari/devlet-dunya-markasiturk-kirazina-sahip-cikip-gelistirmeli-makale1701-html.html

JAPONYAYA KİRAZ GİRESUNDAN NASIL GİTTİ 
https://m.youtube.com/watch?v=WSoOyDlEHAk

https://m.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/giresun-espiye-so%C4%9Fukp%C4%B1nar-beldesi-tarihi-sar%C4%B1k%C4%B1z-kirazl%C4%B1-ormanlar%C4%B1-ericek-yayla-/482257926198020/

GİRESUN JAPONYA ARASINDA KİRAZ KARDEŞLİĞİ 

https://www.giresun28haber.com/giresun-sagae-kiraz-kardesligi-30-yasinda.html

İSTANBUL ÇAM SAKURA ŞEHİR HASTANESİ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİ VE AÇIKLAMA 

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ile ilgili hastanenin resmî internet sayfasında yayınlanan bilgi 

Sağlık Bakanlığı tarafından Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeli ile ''İstanbul İkitelli Entegre Sağlık Kampüsü Yapım İşleri İle Ürün ve Hizmetlerinin Temin Edilmesi İşi' proje adıyla ihale edilen Başakşehir Şehir Hastanesi 789.031 m² arsa alanı üzerine kurulu, 1.021.265 m² kapalı alana sahip, 145.000 m² oturum alanı, 159.741 m²’si yeşil alan, 12.101 m²’si çakıl alan olmak üzere; toplam 171.842 m² peyzaj alanına sahip, 2068 sismik izolatörlü, 3 heliport alanı bulunan 8 Hastane 10 bloktan oluşmaktadır.(kaynak çam sakura şehir hastanesi (Kaynak çam sakura şehir hastanesi İnternet sayfası https://camsakurasehir.saglik.gov.tr/TR-449990/hastanemiz-hakkinda.html)

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK 

HALK İÇİNDE MU'TEBER 
BİR NESNE YOK DEVLET GİBİ 

Halk içinde mu'teber bir nesne yok devlet gibi 
Olmaya devlet cihânda bir nefes sıhhat gibi. 

Halkın gözünde devlet (iktidâr) gibi değerli bir şey yok.
Halbuki şu dünyada bir nefes sıhhat gibi devlet (güç) olamaz.

Saltanat didükleri ancak cihân gavgasıdur
Olmaya baht u sa'âdet dünyede vahdet gibi.

Saltanat dedikleri sadece bir dünya kavgasıdır. 
Dünyada Allaha yakınlık gibi büyük saâdet ve baht açıklığı olamaz.

Ko bu iyş ü işreti çün kim fenâdur âkıbet 
Yâr-ı bâkî ister isen olmaya tâ'at gibi.

Bu eğlenceyi yeme içmeyi bırak, sonu kötüdür.
Eğer ebedî bir sevgili istiyorsan ibâdet gibisi yoktur.

Olsa kumlar sagışınca ömrüne hadd ü 'aded
Gelmeye bu şîşe-i çarh içre bir sa'ât gibi.

Ömrün, kumlar sayısınca sınırsız ve hesapsız olsa bile,
Bu feleğin fanusunda ( çıtasında) bir saât gibi bile gelmez.

Ger huzûr itmek dilersen iy Muhibbî fâriğ ol
Olmaya vahdet makâmı gûşe-i uzlet gibi.

Ey Muhibbî, eğer huzur içinde olmak istersen, ferâgat sâhibi ol (vazgeç)
Dünyada yalnızlık köşesine çekilmek gibi Allaha yakınlaşma olamaz.

Kanuni Sultan Süleyman 
"Muhibbi"
( 1494 - 1566 )
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ÇAM SAKURA HASTANESİ
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