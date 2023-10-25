CAN AZERBAYCAN'IN İPEKYOLU TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ







GAZETECİ VE BELGESELCİ OLSRAK YOLLARDAYIZ YOĞUN VE YORUCU BİR YOLCULUK DAN SONRA 2.5 SAATLİK UÇSK YOLCULUĞU İLE AZERBAYCAN KÜLTÜR YOKCULUĞUNUZA CANLI YAYINLA BAŞLADIK GAZETECİ VE BELGESELCİ OLSRAK YOLLARDAYIZ YOĞUN VE YORUCU BİR YOLCULUK DAN SONRA 2.5 SAATLİK UÇSK YOLCULUĞU İLE AZERBAYCAN KÜLTÜR YOKCULUĞUNUZA CANLI YAYINLA BAŞLADIK

AN İTİBARİ İLE 25 EKİM 2023 AZERBAYCAN YOLUNDA TÜRK HAVA YOLLARI UÇAĞIN DAN

CANLI YAYINNDA AZERBAYCAN İLE İLGİLİ UÇAK DA BİLGİ VERİYORUZ

BELGESEL GÖSTERİMİ VE SEMPOZYUMA KATILACACAĞIZ

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu koordinesinde, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi katkıları ile düzenlenen Türk Dünyası lll. İletişim ve Sanat Sempozyumu ile ödüllü belgesel film gösterimleri yapılıyor. Programların

ev sahibliğini Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce sanat Üniversitesi ile Azerbaycan İktisat Üniversitesi yapmakta.

Türk dünyasından 19 üniversitenin paydaş oldugu sempozyumu T.C. Kültür ve Turim Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü,Türk Dünyası Belediyeler Birliği,TİKA, YTB detekleri, meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, basın ve iletişim teşkiletlerı proje ortaklığında yapılmakta.







Belgeselci gözü ile Azerbaycan'ın İpek Yolu tarihindeki yeri ve önemi konusunda sempozyumda konuşacağız.

BELGESEL TADINDA AZERBAYCAN'DA DEVRİ ALEM

Kültür ve sanat asırlar boyu İpek Yolu sayesinde dünyaya yayılmadında en büyük iletişim aracı olmuştur. Belgesel görüntülerde Azerbaycan'da İpek yolu ile kültür turu bildirimiz de İpek Yolu'nun Azerbaycan’daki yeri ve önemini sunmak istiyoruz.

Bu bildiri de Türkçe Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, Türk Keneşi’nin davet ve organizasyonu ile Modern İpek Yolu turunun Azerbaycan bölümünde çektiğimiz belgesel görüntülerle belgesel tadında sunacağız.

21 Nisan- 5 Mayıs 2017. tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz İpek Yolu turunda, Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan’ı gezerek, tarihi İpek yoluna unutulmaz bir not düşmüştük. Yoğun çalışmalar sonucu Belgeselimizin ilk kısmını tamamladık. Azerbaycan’da yaptığımız gezi ve çalışmalara dair İpek Yolu Azerbaycan belgeseli hazırladık.

Ulusal ve bölgesel birçok TV kanalında yayınlanacak programda belgesel tadında kadim İpek Yolu takip edilerek, Azerbaycan'daki İpek Yolu şehirleri, Gence, Şeki, Şamahi ve Bakü tanıtılacak.

Devri Alem belgesel programı olarak hazırladığımız Azerbaycan belgeselinizi aşağıda verdiğimiz linkten paylaşıyoruz.

BELGESEL TADINDA İPEK YOLU İLE AZARBAYCAN'DA KÜLTÜR TURU

İpek yolu Türk ve Dünya medeniyet tarihi içinde büyük önem taşıyor. Geçmiş yıllarda ticaretin canlı olduğu ve ülkeler arasında büyük önem taşıyan İpek Yolu, bugün yeniden canlandırılmaya çalışıyor. Başta Türkiye, Çin, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan, İpek Yolunu tekrar canlı tutma adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Uluslararası alanda bu çalışmalara Türkiye’de büyük önem veriyor. Öyle ki Çin’de yapılan İpek Yolu zirvesine Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat katılmış ve İpek Yolu için önemli açıklamalar yapmıştı. Bu kapsamda Türk Dünyası tarafından Kurulan Türk Keneşi de Modern İpek yolu için yoğun faaliyetler gerçekleştiriyor. Türk keneşi bu kapsamda 2 hafta süren bir gezi düzenlemiş, biz de bu gezi,de tarihe not düşerek, 2 haftalık araştırmalarımızı yazı dizisi halinde bu sütunalrda yayaınlamışitık. Bizim gezimizin hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İpek Yolu zirvesi için Çin’e gitmesi, devletin bu konuda üst düzey önem verdiğini en önemli göstergesi oldu.

İpek Yolu, benim Belgeselci olmamda ki en önemli etkendi.

Gazetecilik ve Belgeselcilik hayatım boyunca İpek Yolu bir anlamda Belgeselci olmama da ışık tuttu. 1984 tarihinde. 24 Yaşında genç bir gazeteciyken Japonların yaptığı o ünlü İpek Yolu Belgesel dizisini hiç kaçırmadan izliyordum. Bir anlamda Belgeselci olmama da ilham kaynağı olmuştu. İpek yolu bölgesini son 25 yıldır araştırıp Belgeselleştirmeye çalıştım. En son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan Devlet Başkanlarının birlikte kararlaştırdığı İpek Yolu’nu yeniden keşfetmeye yönelik resmi olarak ilk kez düzenlenen İpek yolu turuna da katılmanın onurunu yaşayarak İpek Yolunu belgeselleştirmeye devam ediyorum. Modern ipek yolunun ilk yolcuları değerli ipek yoluna Gönül veren arkadaşlar İpek yolu ile Azerbaycan da Devri alem belgeselimizi Ramazan ve bayramı hediyesi olarak ilgi ve bilgilerinize sunarken

AZERBAYCAN GENCE’DE DEVRİ ALEM

Ata yurdumuz Türkistan'ı tarihi ipek yolu ile keşfederek belgesel çekiyoruz. Türkçe konuşan ülkeler devlet başkanlarının himayesinde kurulan Türk konseyinin organize ettiği Türkistan kültür gezimizin ilk Durağı tarihi ipek yolunun önemli merkezlerinden olan Gence’deyiz.

Sabah erken saatlerde Nahcivan üzerinden geldiğimiz Gence’de 1918 de Mehmet Emin Resulzade tarafından kurulan Azerbaycan cumhuriyetini hatırladım.

Gence Osmanlı, İran ve Osmanlı Rus savaşlarına şahitlik yapmış. Büyük bir depremle yerle bir olan Gence de bir çok hanlık kurulmuş Ruslara kahraman direnip şehit olan son gence Hanı Cevat hanın mezarını ziyaret ettik. Mimar Bahattin tarafından yapılan Şah Abbas cami ve şeyh Bahattin kervansarayında ipek yolu kervanlarının konakladığı kadim geçmişi hatırladım. Peygamberimizi en güzel tasvir eden şiirleri yazan 800 yıl önce yaşamış Genceli Nizami’nin türbesinde Fatiha okuyup İskendername, Ferhat'la Şirin gibi beş önemli ve ölümsüz eser yazarak kültürümüze hizmet eden Genceli Nizami Farsça beş anlamına gelen Penc’den adını alan Gence’ye de ad vermiş bir şahsiyet.

Kafkas harbinde Sarıkamış ve Kop cephesinden esir düşen Türk askerlerinin götürüldüğü Gence tren istasyonundan geçerek 1200 yıl önce buralara gelen peygamberimizin torunlarından imamı Bakır’ın oğlu İmam zade İbrahim’in türbesini ziyaret edip muhteşem külliyede belgesel çektim Gence’nin en önemli kadın şairlerinden olan. 800 yıl önce yaşamış mahşeri Gencevi adına Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in eşi tarafından yapılan müzede çekimler yapıp görevlilerden şiirler dinledik.

Yarın: Kültür tarihimizde Seki, Şam’ın kardeş şehri Şamahi ve Başkent Bakü yazılarını okuyabilirsiniz.(Kaynak

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ANADOLU DA. İPEK YOLU DENİZ İLE TİREBOLU VE ALANYA DA BULUŞUYOR







Çin’in Şian kentinden başlayan, Doğu Türkistan’ın Kaşgar şehrinden Kırgızistan’a geçen, Kazakistan üzerinden Özbekistan Türkmenistan İran’ı boydan boya geçerek Anadolu’ya giren ve denizle ilk kez Giresun’un Tirebolu ve Antalya’nın Alanya limanında buluşan, tarihi ipek yolu deniz yolu ile İstanbul ve Avrupa içlerine gidiyordu. İpek yolunun canlanması bölge ve Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacak.

İPEKYOLU NEDİR?

Çin’den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa’ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur. İpek Yolu sadece tüccarların değil, aynı zamanda doğudan batıya ve batıdan doğuya bilgelerin, orduların, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de yolu olmuştur. Milattan yüzyıllar önce Mısırlılar, daha sonra da Romalılar, Çinlilerden ipek satın alırlardı. Ulaşım ise, daha sonra İpek Yolu adı verilen güzergahı izleyen kervanlarla sağlanırdı. İpek endüstrisi, eski çağlardan beri birçok milletin hayatında çok önemli bir yer tutmuştur. Uzak Doğu’dan gelen ipek ve baharat, Batı dünyası için, uluslararası ilişkilerde önemli bir rol oynamıştır. İpek, ayrıca Doğu kültürünün Batı tarafından tanınmasını da sağlamıştır. Doğu’nun ipeği ile baharatının kervanlarla batıya taşınması, Çin’den Avrupa’ya ulaşan ticaret yollarını oluşturmuştur. Orta Çağda, ticaret kervanları, şimdiki Çin’in Şian kentinden hareket ederek Özbekistan’ın Kaşgar kentine gelirler, burada ikiye ayrılan yollardan ilkini izleyerek Afganistan ovalarından Hazar Denizi’ne, diğeri ile de Karakurum Dağları’nı aşarak İran üzerinden Anadolu’ya ulaşırlardı. Anadolu’dan deniz yolu ile Akdeniz ve Karadeniz (Tirebolu) limanlarından veya Trakya üzerinden kara yolu ile Avrupa’ya giderlerdi. Doğudan batıya doğru gelişen bu ticari harekette daha önceki çağlardan beri kullanılmakta olan bir yol şebekesinden yararlanılmıştır. Yoğun bir şekilde ipek, porselen, kâğıt, baharat ve değerli taşların taşınmasının yanında kıtalar arasındaki kültür alışverişine de imkân sağlayan bu binlerce kilometre uzunluğundaki kervan yolları zaman içinde İpek Yolu olarak adlandırılmıştır. İpek Yolu Asya’yı Avrupa’ya bağlayan bir ticaret yolu olmasının ötesinde, 2000 yıldan beri bölgede yaşayan kültürlerin, dinlerin, ırkların da izlerini taşımakta ve olağanüstü bir tarihsel ve kültürel zenginlik sunmaktadır. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra, İpek Yolu’nun hem bir ticaret yolu, hem de tarihsel ve kültürel değer olarak yeniden canlandırılması gündeme gelmiş, bu yol boyunca inşaa edilmiş ve artık kullanılmayan yapıların, yeni işlevler kazandırılarak korunmaları ve yaşatılmaları için çalışmalar başlamıştır. İpek Yolu çeşitli Türk uygarlıklarının ekonomik kaynağı olmuştur.(kaynak.

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