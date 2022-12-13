Can Azerbaycan'ın Karabağ Zaferini Belgeselleştiriyoruz

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2. Karabağ Savaşı Zaferi
Azerbaycan ile Ermenistan arasında 27 Eylül, 10 Kasım 2020 tarihlerine yapılan Dağlık Karabağ Savaşı'nın sebep ve sonuçları ile değişik kaynaklardan derlediğim özet bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.
2. Karabağ Savaşı
Dağlık Karabağ'da Türkiye destekli Azerbaycan ile Ermenistan destekli tanınmayan Dağlık Karabağ Cumhuriyeti arasında yaşanmış silahlı çatışmalardır. Tarihi 27 Eylül 2020 - 10 Kasım 2020.
Savaşın Sebep ve Sonuçları
Sebep; Azerbaycan'a ait olan Dağlık Karabağ ile Dağlık Karabağ etrafındaki yedi rayondaki Ermenistan ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin işgalini sona erdirmek.
Savaşın Sonuçları
• Azerbaycan'ın askerî ve diplomatik zaferi
• Rusya'nın diplomatik ve jeopolitik zaferi
• Türkiye'nin diplomatik ve jeostratejik zaferi
• 2020 Dağlık Karabağ Ateşkes Antlaşması'nın imzalanması
• Ermenistan'ın aşamalı geri çekilmesi
• Rus barış gücünün çatışma bölgesine konuşlanması ve 5 yıl süreyle bölgede bulunması
• Azerbaycan'a Ermenistan üzerinden bir koridor aracılığıyla Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile doğrudan kara erişiminin garanti edilmesi
Coğrafi Değişiklikleri
Savaş esnası:
Dağlık Karabağ Cumhuriyeti tarafından, bazı bölgelerden özellikle güney cephesinden "taktiksel geri çekilme" yapıldı ve stratejik tepeler dahil bazı yerler geri alındı.
(Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne göre)
Azerbaycan; Cebrayıl, Füzuli, Zengilan, Kubadlı ve Şuşa kentlerini; Hadrut, Mincivan, Ağbend, Bartaz yerleşimlerini, 286 köyü ve aralarında Murovdağ'ın da olduğu bazı tepeleri geri aldı. Ayrıca Azerbaycan-İran sınırı tamamen kontrol altına alındı.
Ateşkes sonrası:
Azerbaycan'ın savaş sırasında ele geçirdiği bölgelere ek olarak Kelbecer, Ağdam ve Laçın rayonları Azerbaycan'a iade edildi. (Kaynak; Vikipedi özgür ansiklopedi)
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Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi kutlamalarından Notlar
Ermenistan'ın işgali altında kalan toprakların kurtarılması dolayısıyla düzenlenen tören için hazırlanan Azadlık Meydanı'nın çevresindeki binalar, Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ve "Karabağ Azerbaycan'dır" yazılı posterlerle süslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in tören alanına gelmesinin ardından kutlamalar, İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Aliyev, tüm katılımcıları, savaşta şehit olan askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet etti. Erdoğan ve Aliyev, aynı anda "Selam asker" diyerek alandaki birlikleri selamladı, sonra eşleri ve birlikte kendilerine ayrılan yerde töreni izledi.
Tören alanına, 28 yıl işgalin ardından Şuşa şehrine dikilen ilk Azerbaycan bayrağı getirildi. Daha sonra 44 günlük savaşa katılan askeri birliklerin sancakları alanda görüldü.
Azerbaycan ordusunun özel harekat birlikleri, deniz piyadeleri, sınır muhafızları, jandarmalar, Ulusal Güvenlik Servisi timleri ve askeri okul öğrencileri zafer geçişi yaptı. Askerlerin yürüyüşü esnasında mehter müziği de çalındı. Azerbaycan'a, Vatan Muharebesi'nde her zaman desteğini bildiren Türkiye Cumhuriyeti'nin seçkin askerleri de törene katıldı. Türk Kara Kuvvetlerine bağlı bordo bereli Mehmetçikler boy gösterdi. İki ülke askerinin törendeki uyumu izleyenlerce alkışlandı. Savaşta yaralanan gaziler de geçit töreninde yer aldı.
Askerlerin geçişinin ardından Azerbaycan ordusunun sahip olduğu tanklar, zırhlı araçlar, füze sistemleri ve toplar törende yerini aldı.
2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Ermenistan ordusunun büyük kayıplar vermesine neden olan insansız hava araçları da gösterildi. Azerbaycan ordusunun envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların tören alanından geçişini Aliyev tebessümle izledi. Ermeni ordusunun savaş meydanında bıraktığı silahlar da törende gösterildi.
Törende, Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusundan ele geçirdiği, çalışır durumdaki tanklar, toplar, zırhlı araçlarla, savaş meydanında vurularak işlevsiz hale getirilen silahlar da sergilendi. Ermenistan ordusundan ele geçirilen tankların namlularının mağlubiyet sembolü olarak aşağı indirildiği dikkati çekti.
Hazar Denizi'nde, Bakü açıklarında demirleyen savaş gemilerinin yanı sıra Azerbaycan ordusunun hava kuvvetleri de törene katıldı. Tören alanının üzerinde uçan savaş uçakları, Azerbaycan bayrağının renkleriyle duman izi bıraktı.
Azerbaycan helikopterleri de uçuşlarını Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla gerçekleştirdi.
Binlerce Azerbaycanlı da ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla töreni izledi. Önlerinden geçen kahraman askerleri selamlayan vatandaşlar, "Karabağ Azerbaycan'dır", "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde sloganlar attı.
Tören, sunucunun, "Yaşasın Azerbaycan. Yaşasın muzaffer Azerbaycan ordusu. Yaşasın sarsılmaz ve ebedi Türkiye-Azerbaycan kardeşliği" sözleriyle sona erdi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)
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Evet, tarihi olayları geleceğe bırakmak için belgeselcilik çok önemli bir meslek. Bizde Devri Alem Belgesel Programı olarak Azerbaycan’ın Karabağ Zaferi ve zafer kutlamalarını belgeselleştirip, şehit ve gazilerimize vefa borcumuzu ödemeye çalışıyor, tüm şehitlerimizin ruhu için sizleri Fatiha okumaya davet ediyorum.