Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Mart 2022 tarihin de yayınlanan makalelerim

ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Mart 2022 tarihin de yayınlanan makalelerim

Çanakkale Deniz Zaferleri Köprü Açılışı ile kutlandı Aziz Çanakkale şehitleri için Gelibolu şehitliğinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın katılımı İle devlet töreni düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferleri Köprü Açılışı ile kutlandı Aziz Çanakkale şehitleri için Gelibolu şehitliğinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın katılımı İle devlet töreni düzenlendi.

Çanakkale şehitleri yurt içi ve yurt dışında Çanakkale şehitleri kuran ve hatimlerle Anıldı gazeteci ve belgeselci olarak 35 yıl önce gittiğimiz Çanakkale şehitliğinde 1998 yılın da belgesel çekmiştik.

Şehitler İçin Kuran Hatmi

Gebze Fatih öğrenci yurdunda 18 Mart 2022 tarihinde belgesel gösterimi yapılıp Çanakkale zaferi ile ilgili konuşma yapıp şehitler için öğrencilerin okuduğu kuran hatimlerinin duasına amin dedim.

Öğrencilere Çanakkale zaferlerinin Önemi hakkında konuşma yaparak 18 Mart Çanakkale Zaferinin zaferler tarihimizde çok önemli yere sahip olduğunu açıkladım.

Çanakkale Şehltler Köprüsü

“Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 işçi

Çanakkale Şehitleri Köprülü Abide

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmadan Notlar.

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin gözbebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kapılarını açıyor. Çanakkale Boğazı'na Yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz bu köprünün açılışını yapmak için bir aradayız.

Şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz. 107 yıl önceki kazanılan zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdadımıza hitap ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün milletimize, ülkemize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.

Bugün, Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han az önce ifade ettiğim köprülerin eski çalışmasını , hazırlıklarını yapmıştı. Osmanlı'nın yaşadığı savaşlar nedeniyle, yapılamayan bu yadigar projeleri hayata geçirmek bize nasip oldu.

İllerimizin Şehit Sayıları