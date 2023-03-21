Çanakkale Şehitleri Dualarla Anıldı

Gebze gazetesi www.gebzegazetesi.com ve gazete Gebze de belgeselcinin not defteri köşesinde 21 Mart 2022 tarihin de yayınlanan makalelerim
Çanakkale Deniz Zaferleri Köprü Açılışı ile kutlandı Aziz Çanakkale şehitleri için Gelibolu şehitliğinde Cumhurbaşkanı sayın Erdoğan’ın katılımı İle devlet töreni düzenlendi.
Çanakkale şehitleri yurt içi ve yurt dışında Çanakkale şehitleri kuran ve hatimlerle Anıldı gazeteci ve belgeselci olarak 35 yıl önce gittiğimiz Çanakkale şehitliğinde 1998 yılın da belgesel çekmiştik.
Şehitler İçin Kuran Hatmi
Gebze Fatih öğrenci yurdunda 18 Mart 2022 tarihinde belgesel gösterimi yapılıp Çanakkale zaferi ile ilgili konuşma yapıp şehitler için öğrencilerin okuduğu kuran hatimlerinin duasına amin dedim.
Öğrencilere Çanakkale zaferlerinin Önemi hakkında konuşma yaparak 18 Mart Çanakkale Zaferinin zaferler tarihimizde çok önemli yere sahip olduğunu açıkladım.
Çanakkale Şehltler Köprüsü
“Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Temeli 18 Mart 2017'de atılılan dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü tamamlandı. 1 buçuk saatlik ulaşım süresini 6 dakikaya düşürecek köprü, birçok yönden bölgenin kalkınmasında önemli görevler üstlenecek. Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 işçi
Çanakkale Şehitleri Köprülü Abide
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmadan Notlar.
Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin kültürlerin gözbebeği olmuş Çanakkale, bugün yepyeni bir geleceğe kapılarını açıyor. Çanakkale Boğazı'na Yakut bir gerdanlık olarak gördüğümüz bu köprünün açılışını yapmak için bir aradayız.
Şehitlerimize layık olabilmek için çalışıyoruz. 107 yıl önceki kazanılan zafere adadığımız 1915 Çanakkale Köprüsü'nü büyük ecdadımıza hitap ediyoruz. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün milletimize, ülkemize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum.
Bugün, Çanakkale'de 6. köprüyü açıyoruz. 140 yıl önce Sultan Abdulhamit Han az önce ifade ettiğim köprülerin eski çalışmasını , hazırlıklarını yapmıştı. Osmanlı'nın yaşadığı savaşlar nedeniyle, yapılamayan bu yadigar projeleri hayata geçirmek bize nasip oldu.
İllerimizin Şehit Sayıları
Çanakkale Zaferinin 107.Yıl Dönümün de Şehit ve Gazi dedelerimiz ile ilgili askerlik şubelerinde arşivlerde araştırmalar yapalım.
Şehit dedelerimizi cami mescit eğitim kurumları Çeşme hayır kurumları ve fidanlarda yaşatmak İçin çalışmalar yapılıp kampanya düzenlemeye davet ediyorum.
Siz değerli arkadaşlarımı şehitlerimiz ve ecdadınıza vefa borcumuzu ödemeye davet ediyor yapılan çalışmaları Bilgi verilmesi halin de devri alem belgesel tv programı www.devrialem.tv olarak belgesel haline getirmek istiyorum.
Şehit Dedem ile İlgili Belgeyi Bulduk
1914 yılın da evin tek erkek evladı olduğu İçin büyük dedem Hasan İbrahim dedem için askerlik bedeli ödemesine rağmen Gönüllü olarak birinci dünya harbine katılmak üzere askere gidip cephede kalarak dönmemişti şehit dedem ibrahim ile ilgili dedemin adını taşıyan Kemal ibrahim kahraman ın 1977 yılın da Giresun Tirebolu askerlik şubesinden aldığı tarihi belgeyi ilk kez kamuoyu İle paylaşıyorum
Şehit Dedem Adına Cami Yaptık
Birinci dünya harbinden dönmeyen dönemeyen rahmetli İbrahim dedem için merhum babam Mustafa ve halam Fadime den miras kalan Giresun Espiye ilçesi Soğukpınar beldesi Dikmen mahallesi Gıran mevkisinde dedem kandazoğlu şehit İbrahim adına cami ve kütüphane yapılmak üzere belediyeye yerimi bağışlayıp 2001 yılında cami yapılmasına öncülük yapma nimetini veren Allah cc şükür ediyor her yıl bölgeye meyve fidanı dikmenin mutluluğunu siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyor tüm şehitlerimiz ve ecdadımızın ruhu İçin bir Fatiha üç ihlası Şerif okumaya davet ediyorum
El Fatiha...
ÇANAKKALE SAVAŞI ŞEHİTLERİMİZİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI
Çanakkale savaşlarına Osmanlı Devletinin kaç askerle katıldığının toplam mevcudu bilinmiyor. Şehit, gazi ve esir olan 250 bin Mehmetçikten kaydı Çanakkale olanların illere göre dağılımı ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında yapılan çalışmaya göre şöyle.
Adana 880, Adıyaman 12, Afganistan 1, Afyon1743, Aksaray 309, Amasya34, Ankara 1926, Artvin 1201, Aydın1806, Azerbeycan 1, Bağdat 12, Balıkesir 3003, Bartın 288, Basra 1, Batum4, Bayburt 1, Berat 1, Beyrut 35, Bilecik 923, Bingazi 5, Bingöl 8, Bitlis 63, Bolu 1419, Bosna 1, Bulgaristan 26, Burdur 616, Bursa 3274, Çanakkale 1876, Çankırı 1024 ,Çorum 1427, Debre 5, Denizli 2258, Dıraç 1, Dırzor(deyr-ızor) 61, Diyarbakır 49, Drama 2, Edirne 922, Elazığ 167, Elbasan 1,Ergırı 2, Erzincan 922, Erzurum 112, Eskişehir 864, Gaziantep 556, Giresun 120, Gırıt 16, Görücü 2, Gümüşhane 42, Halep 546, Hatay 287, Hıcaz 7, Isparta 720, İçel 1281 ,İran 2, İstanbul 1908, Iskodra 16, İzmir 1814, Kafkasya 1, Kahramanmaraş 233, Karakilise 2, Karaman 488, Kars 2, Kastamonu 2527, Kayseri 854, Kerbela 1, Kelkük 6, Kırıkkale 245, Kırım 1, Kırklareli 380, Kırşehir 498, Kocaeli 609, Konya 2683,Kosova 65.
Evet, dün 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107.Yıl dönümü. İçimiz hem coşkulu, hem buruk. Çanakkale’de şehit düşen Mehmetçiklerin şahsında tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum....”