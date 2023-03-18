Çanakkale Zaferinden Sakarya Meydan Muharebesine

Çanakkale Deniz zaferini kutluyor şehitlerimizi rahmet ve Şükran'la anıyoruz

Bugün merkezi Bursa'da olan Giresun Espiye İmam Hatip mezunları derneğinin daveti ile

Çanakkale Zaferinden Kafkas Cephesi Harşit Savunması ve Sakarya Meydan muharebesinde gönüllü Giresun Alayları konusunda belgesel gösterimi ve konferans vereceğim.

Çanakkale şehitler mahşeri belgeselini 20 yıl önce çekmiştik. Kafkas Cephesi harşit savunması ile ilgili 10 yıldır araştırma yapıyorum.

Çanakkale ve Kafkas Cephesine katılan gönüllü Giresun alayları Kurtuluş savaşı Sakarya meydan muharebesinden katılarak bir çoğu Polatlı ve Haymanada şehit olmuşlarda gönüllü Giresun alayları ile ilgili Devri Alem belgesel programı ve