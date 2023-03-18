Çanakkale Zaferinden Sakarya Meydan Muharebesine

Çanakkale Deniz zaferini kutluyor şehitlerimizi rahmet ve Şükran'la anıyoruz
Bugün merkezi Bursa'da olan Giresun Espiye İmam Hatip mezunları derneğinin daveti ile
Çanakkale Zaferinden Kafkas Cephesi Harşit Savunması ve Sakarya Meydan muharebesinde gönüllü Giresun Alayları konusunda belgesel gösterimi ve konferans vereceğim.
Çanakkale şehitler mahşeri belgeselini 20 yıl önce çekmiştik. Kafkas Cephesi harşit savunması ile ilgili 10 yıldır araştırma yapıyorum.
Çanakkale ve Kafkas Cephesine katılan gönüllü Giresun alayları Kurtuluş savaşı Sakarya meydan muharebesinden katılarak bir çoğu Polatlı ve Haymanada şehit olmuşlarda gönüllü Giresun alayları ile ilgili Devri Alem belgesel programı ve www.agrt.net olarak Ankara orman bölge Müdürlüğü Ankara Giresun Platformu ile İşbirliği yaparak Hatıra ormanlığı kurup şehitler için fidan dikerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştık.
Çanakkale ve Sakarya meydan muharebesi belgeselimizin linklerini sizlerle paylaşıyorum.
Çanakkale şehitleri belgeseli
Sakarya meydan muharebesinde Giresun alayları belgeseli