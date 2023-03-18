Çanakkale’den On Cepheye

Bugün 18 Mart Çanakkale deniz zaferlerinin yıl dönümünü kutluyoruz. Her yıl şehitleri anma organizasyonu Mart ayının bugünlerine rastlanır. Ancak birinci cihan harbinin sadece Çanakkale cephesi yok. Atalarımızın dediği gibi birinci dünya harbinde yedi düvelle on cephede çarpıştık. Yani yedi devlet bizlere savaş açtı. Çanakkale, Sarıkamış, Yemen, Kafkas, Hicaz, Galiçya, Filistin ve Fina cepheleri gibi cephelerde tam 3 milyon şehit verdik. 220 bin de esirimiz var.

Anamın babası Sarıkamış savaşlarında esir düşüp Sibirya’da kalmış, 10 sene sonra kaçarak geri dönebilmişti. Babamın babası İbrahim ise birinci cihan harbinde büyük dedem bedel ödediği halde savaşa gider ve bir daha geri dönmez. Şehit ve gazi torunu olarak 20 yıldır savaşların geçtiği bölgelerde belgesel çekerek hiçbir telif ücreti almadan televizyonlara dağıtmaktayım. Dedelerimizin şahsında şehitlerimize ve esirlerimize vefa borcumu ödemekteyim.

Çanakkale şehitleri için birçok yerde konferanslar vermekteyim. Bu satırları da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Yenişarbademli Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen katıldığım konferanstan yazıyorum. 500’den fazla gencin eğitim gördüğü okulda gerçekten gençlerimiz tarih ve kültüre karşı büyük duyarlılıkları var. Gençlerimiz tarihe karşı oldukça ilgililer. Hem belgesel gösterimi hem de konferansa öğretim üyesi arkadaşlar, okul yönetimi, kaymakam, belediye başkanı katıldılar. Öğrencilerimizin konferansa ilgi ve alakaları beni oldukça duygulandırdı.

Bu konuda yapabileceğimiz çok şeyler var. Gençlerimize tarihi öğretmeliyiz. Ben son bir hafta içerisinde dört ayrı konferansa katıldım. İstanbul Tuzla İmam hatip Okulu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gebze Fatih Öğrenci yurdu ve yine bir başka okulumuzun yaptığı davete katılarak şehitlerimize vefa borcumu ödemeye çalışacağım. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bu köşeden çok sayıda yazı kaleme aldım. Daha öncede kamuoyu ile paylaştığım savaşlarda şehit düşen Mehmetçiklerin illere göre sayılarını sizlerle bu anlamlı günde paylaşmak istiyorum.

SAVAŞLARDA 81 İLİMİZDEN ŞEHİT OLANLARIN SAYILARI

1998 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 Ciltlik Şehitlerimiz kitabında 81 ilimzizden ; 93 Harbi,1. dünya ve kurtuluş savaşlarında şehit olan mehmetçiklerin isimleri, şehit olduğu tarih ve cepheler tek tek açıklandı. Savaşlara Gönülü katılanlar,. kayıp ve hastalıktan ölenler, esir kamplarına düşenler bu listeye dahil değil. Bunlarla ilgili araştırmalarımız devam ediyor.

İşte illerimizin şehit sayısı ; Adana :1781, Adıyaman : 193, Afyon : 3273, Ağrı : 35 Aksaray : 604, Amasya : 751, Ankara : 4219,Antalya : 2132, Ardahan : 31, Artvin : 211 , Aydın : 2638Balıkesir : 4043, Bartın : 798 , Batman : 8,Bilecik : 1585 , Bayburt : 249, Bingöl : 106 , Bitlis : 282, Bolu : 3206,Burdur : 1023, Bursa : 6121, Çanakkale : 2210, Çankırı : 1930,Çorum : 3238, Denizli : 3625 , Diyarbakır : 497 ,Edirne : 1822,Elazığ : 718, Erzincan : 702, Erzurum : 910,Eskişehir : 1615, Gaziantep : 1626 , Giresun : 1076,Gümüşhane :329, Hakkari : 21, Hatay : 585,Isparta : 1516, İçel : 2272, İstanbul : 3177, İzmir : 2805, Kahramanmaraş : 784, Karaman : 895, Kars : 41, Kastamonu : 5160, Kayseri : 2127, Kırıkkale : 505, Kırklareli : 693, Kırşehir : 1074, Kocaeli : 1377, Konya : 4787, Kütahya : 2488, Malatya : 643, Manisa : 2200, Mardin . 182, Muğla : 1363,Muş : 105, Nevşehir : 1069, Niğde : 1072Ordu : 1233, Rize : 383, Sakarya : 1465, Samsun : 1243, Siirt : 153,Sinop : 2438, Sivas : 1575, Şanlıurfa : 710, Şırnak : 8, Tekirdağ : 980, Tokat : 1224, Trabzon : 1230, Tunceli : 77, Uşak : 1093, Van : 343,Yozgat : 2053, Zonguldak : 2091

ÇANAKKALE SAVAŞI ŞEHİTLERİMİZİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Çanakkale savaşlarına Osmanlı Devletinin kaç askerle katıldığının toplam mevcudu bilinmiyor. Şehit, gazi ve esir olan 250 bin Mehmetçikten kaydı Çanakkale olanların illere göre dağılımı ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından 1998 yılında yapılan çalışmaya göre şöyle.

Adana 880, Adıyaman 12, Afganistan 1, Afyon1743, Aksaray 309, Amasya34, Ankara 1926, Artvin 1201, Aydın1806, Azerbeycan 1, Bağdat 12, Balıkesir 3003, Bartın 288, Basra 1, Batum4, Bayburt 1, Berat 1, Beyrut 35, Bilecik 923, Bingazi 5, Bingöl 8, Bitlis 63, Bolu 1419, Bosna 1, Bulgaristan 26, Burdur 616, Bursa 3274, Çanakkale 1876, Çankırı 1024 ,Çorum 1427, Debre 5, Denizli 2258, Dıraç 1, Dırzor(deyr-ızor) 61, Diyarbakır 49, Drama 2, Edirne 922, Elazığ 167, Elbasan 1,Ergırı 2, Erzincan 922, Erzurum 112, Eskişehir 864, Gaziantep 556, Giresun 120, Gırıt 16, Görücü 2, Gümüşhane 42, Halep 546, Hatay 287, Hıcaz 7, Isparta 720, İçel 1281 ,İran 2, İstanbul 1908, Iskodra 16, İzmir 1814, Kafkasya 1, Kahramanmaraş 233, Karakilise 2, Karaman 488, Kars 2, Kastamonu 2527, Kayseri 854, Kerbela 1, Kelkük 6, Kırıkkale 245, Kırım 1, Kırklareli 380, Kırşehir 498, Kocaeli 609, Konya 2683,Kosova 65.