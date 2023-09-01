CANLI BELGESEL SÖYLEŞİLER İLE GİRESUN'DAN DEVRİ ALEM

Dört yıl önce hakka yürüyen anamın “Oğlum her yıl köyüne gel, evinin ocağını tüttür, fındık bahçelerine bakım yap, mezarlarımızı ziyaret et“ vasiyetini yerine getirmek için 1960 yılında doğduğum 13 yaşına kadar çok güzel çocukluk günlerimin geçtiği Giresun'un Espiye ilçesi Soğkpınar beldesi Dikmen köyüne geldim.

Köye geldiğimde gazetecilik ve belgeselcilik yapmayacağım diye karar almama rağmen meslek aşkı ve en önemlisi tarihe not düşüp zamana noterlik yaparak yeni nesil medyaya ayak uydurup canlı haber ve makale yayınlamaya devam ediyorum.





Bu gün sizlere farklı bir canlı makale sunmak istiyorum. Ülkemiz büyük bir ekonomik sıkıntı içinde. Hayat pahalılığı var gençlerimizin her bakımdan büyük sorunları var.

Ülkemizin ekonomik sıkıntıdan kurtarmanın yolu bana göre israf ekonomisini terk edip üretim ekonomisine geçmek her şeyi devlet babadan beklemeyip kendimiz bir şey yapmak için çalışmak ve kendi sahamızda üretim yapmaktan geçiyor.

Gençlerimiz her bakımdan büyük sorunlar yaşıyor. Gençlere umut vermek için onları köylere ata dede memleketlerine götürüp geçmişte köylerde yaşanan hayatı anlatmak, tarih ve kültür bilinci vermek, gençlerimizin modelini yüksek tutup umutlandırmak, köylerde yaşadığımız çocukluk anılarımızı yerinde göstermek ve birlikte yaşamak başarılı ve müteşebbis gençlerle tanıştırmak gerekiyor.

KÖYÜMÜN 800 YILLIK TARİHİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ'NDEN EMEKLİ EĞİTİMCİ YAZAR AHMET GÜRSOY,

DOĞU KARADENİZ BÖLGESİNİN 800 YILLIK TARİHİNİ

ve

CANLI YAYINDA ANLATTI



VATAN YAHUT FINDIK BELGESELİ ÇEKİMLERİ YAPARKEN BÜYÜK DESTEK VE YARDIMLARINI GÖRMÜŞTÜM



İKTAV KÜTÜPHANEMİZE KİTAP HEDİYE ETTİ

DEĞERLİ ARKADADAŞIM EĞİTİMCİ YAZAR BELGESEL YÖNETMENİ SENARİST AHMET BEY KÜTÜPHANESİNDEKİ KİTAPLARIN BİR KISMINI İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KÜTÜPHANEMİZE HEDİYE ETTİ.

KENDİSİNE TEŞEKKÜR EDİYOR BAŞARILAR DİLİYORUZ.

ÖRNEK BİR ÜRETİCİ İSMAİL KARAN

Ülkemiz örnek alınacak müteşebbis insanlarımız ile kalkınır. Giresun'un Espiye ilçesi soğkukpınar beldesi Dikmen köyü Karakışla mahallesinden rahmetli Ahmet Çavuş oğlu İsmail Karan, eşinin verdiği fikir ve destekle köyde büyükbaş hayvan bakıp sütü ile tavuklarının yumurtasını satıyor. E

vinin önüne kurduğu küçük bir serada organik olarak her türlü sebzeyi yetiştirip köyde yaşayanlara taze taze satıyor; ata dede evini yıkmadan koruyup diğer insanlara örnek oluyor.

Örnek alınacak çiftçi ismail Karan

canlı yayın da önemli bilgiler verdi:



Rahmetli Hasan abimin oğlu Hüseyin ile birlikte İsmail Karan'ı ziyaret edip kendisinden bilgi aldık:



YAYLALARDAN CANLI YAYINLA BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

AN İTİBARİ İLE GİRESUN'UN ESPİYE İLÇESİ SOĞUKPINAR BELDESİ DİKMEN KÖYÜ TARİHİ 800 YILLIK GEÇMİŞİ OLAN YALAKOBA KARAOVACIK YAYLASINDAN

CANLI YAYINDA

ÜRETİP İSRAF ETMEDEN KALKINIRIZ

NİĞDE'DEN GİRESUN'A DONDURMANIN HİKAYESİ

CANLI YAYINDA



Geleceğin dondurmacım markasını kuracak genç müteşebbis ile belgesel söyleşi

GEÇMİŞE VEFALI OLMAK



Ankara Giresun Vakfı yönetim kurulu üyesi Bilal Doma,

canlı yayınında Tirebolu gölazı tarihi ile ilgili bilgi veriyor:

Evet gazetecilik ve belgesekcilik görevimizi köylerde, dağlarda ve yaylalarda en iyi şekilde yapmaya, zamanı israf etmeden belge bilgi ve arşiv bırakmaya devam edeceğiz.

İsrafın yerini üretim almalı, k

aynaklarımızı verimli kullanmalıyız.



Yarın 48 YIL ÖNCE DR AGAH OKTAY GÜNER tarafından yazılmış, değerli hocam AHMET GÜRSOY'un hediye ettiği İSRAF EKONOMİSİ İLE İLGİLİ GENİŞ BİR CANLI MAKALE YAYINLAYACAĞIM.

Doğu Karadeniz bölgesi Giresun yaylalarından belgesel tadında herkese selam olsun