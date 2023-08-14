GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

CANLI MAKALE VE CANLI HABERLER İLE DEVRİ ÂLEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 14 Ağustos 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

CANLI MAKALE VE CANLI HABERLER İLE DEVRİ ÂLEM

14 Ağustos 2023 Pazartesi 09:43



HAFTA SONU İSTANBUL VE KANDIRA BÖLGESİNDE TAM ANLAMI İLE CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ÂLEM YAPTIK. İLK DURAĞIMIZ İSTANBUL OLDU. CUMARTESİ İSTANBUL’DA MAKALE VE GEZİ NOTLARIMIN YAYINLANDIĞI İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİ İDARE MERKEZİNDE GAZETE SAHİBİ DEĞERLİ ARKADAŞIM RECEP İNCECİK BEYİN MİSAFİRİ OLDUM.ÜNLÜ TV YORUMCUSU YAZAR VE EMEKLİ ASKER COŞKUN BAŞBUĞ İLE www.devrialem.tv OLARAK CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIM.
 
 
İTTİFAK GAZETESİNİN SULTAN AHMETDEKİ İDARE MERKEZİN DE YARIM ASRA YAKLAŞAN GAZETECİLİK ANILARIMI HATIRLAYIP www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI HABER YAYINLADIM
 
 
Misafirperverliği için Recep Beye ve verdiği önemli bilgi ve ilgisinden dolayı Sn Coşkun Başbuğ’a şahsım ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak teşekkür ederiz.
 
RECEP İNCECİK HABER TÜRK TV’DE
 
Gazeteci arkadaşım Recep Bey tam anlamı ile gastronomi kültürüne sahip. İstanbul Sultan Ahmet Camisi yanında Sultan köftesi lokantasında Osmanlı yemek kültürünü yaşatan lokantası var. Lokanta tam bir kültür merkezi. Kütüphanede çok sayıda yemek kültürü üzerine yazılmış kitap var. Recep bey pazar günü Haber Türk TV’de Oylum Talu’nun canlı yayın programına konuk oldu.
 
 
RECEP İNCECİK HABER TÜRK TV YEMEK PROGRAMI
 
 
AYASOFYA CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN
 
FATİH SULTAN MEHMET VAKFI AYASOFYA CAMİSİ BAHÇESİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
 
 
AYASOFYA CAMİSİ İÇİNDEN CANLI YAYIN
 
 
İSTANBUL FATİH MESİH ALI PAŞA VAKFI KÜLLİYESİ CAMİSİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
 
 
MESİH ALI PAŞA VAKFI ÇEŞMESİ
 
 
 İSTANBUL BOĞAZINDAN CANLI HABER
 
İSTANBUL BOĞAZINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA
 
BELGESEL TADINDA KIZ KULESİ CANLI HABER
 
 
Eminönü Karaköy ve Haliç Körfezi
 
 
KOCAELİ KANDIRA’DAN CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM
 
KOCAELİ KANDIRA AYÇİÇEĞİ BAHÇESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI HABERLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM
 
 
KARPUZLARI İLE ÜNLÜ KANDIRA KARPUZ BAHÇESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM
 
 
Evet 12 ve 13 Ağustos 2023’de Cumartesi ve Pazar günleri tam anlamı ile Gebze Gazetesi ve Devri Alem TV olarak canlı haber ve makale ile devri alem yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Depremzedeler için 541 konteyner Depremzedeler için 541 konteyner
İzmit Belediyesi iş yeri kiralama ihalesi yapacak İzmit Belediyesi iş yeri kiralama ihalesi yapacak
Vadi İzmit’te 8 taşınmaz satışa çıkıyor Vadi İzmit’te 8 taşınmaz satışa çıkıyor
Sedaş’tan Kocaeli’nde 365 Milyon TL Yatırım Çalışması Sedaş’tan Kocaeli’nde 365 Milyon TL Yatırım...
Buzdolabı Yanları Neden Çok Isınıyor? Buzdolabı Yanları Neden Çok Isınıyor?
BELEDİYE BAŞKANLARI VE BİR ANANIN KEFEN BEZİ VASİYETİ BELEDİYE BAŞKANLARI VE BİR ANANIN KEFEN BEZİ VASİYETİ
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner934

Depremzedeler için 541 konteyner
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da bulunan afetzedeler için 20 günde iki farklı bölgeye toplamda...

Haberi Oku