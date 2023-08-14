CANLI MAKALE VE CANLI HABERLER İLE DEVRİ ÂLEM





HAFTA SONU İSTANBUL VE KANDIRA BÖLGESİNDE TAM ANLAMI İLE CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ÂLEM YAPTIK. İLK DURAĞIMIZ İSTANBUL OLDU. CUMARTESİ İSTANBUL’DA MAKALE VE GEZİ NOTLARIMIN YAYINLANDIĞI İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİ İDARE MERKEZİNDE GAZETE SAHİBİ DEĞERLİ ARKADAŞIM RECEP İNCECİK BEYİN MİSAFİRİ OLDUM.ÜNLÜ TV YORUMCUSU YAZAR VE EMEKLİ ASKER COŞKUN BAŞBUĞ İLE www.devrialem.tv OLARAK CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIM. HAFTA SONU İSTANBUL VE KANDIRA BÖLGESİNDE TAM ANLAMI İLE CANLI MAKALE VE HABERLERLE DEVRİ ÂLEM YAPTIK. İLK DURAĞIMIZ İSTANBUL OLDU. CUMARTESİ İSTANBUL’DA MAKALE VE GEZİ NOTLARIMIN YAYINLANDIĞI İSTANBUL İTTİFAK GAZETESİ İDARE MERKEZİNDE GAZETE SAHİBİ DEĞERLİ ARKADAŞIM RECEP İNCECİK BEYİN MİSAFİRİ OLDUM.ÜNLÜ TV YORUMCUSU YAZAR VE EMEKLİ ASKER COŞKUN BAŞBUĞ İLE www.devrialem.tv OLARAK CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIM.

İTTİFAK GAZETESİNİN SULTAN AHMETDEKİ İDARE MERKEZİN DE YARIM ASRA YAKLAŞAN GAZETECİLİK ANILARIMI HATIRLAYIP www.gebzegazetesi.com OLARAK CANLI HABER YAYINLADIM

Misafirperverliği için Recep Beye ve verdiği önemli bilgi ve ilgisinden dolayı Sn Coşkun Başbuğ’a şahsım ve İlim Kültür Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.com olarak teşekkür ederiz.





RECEP İNCECİK HABER TÜRK TV’DE

Gazeteci arkadaşım Recep Bey tam anlamı ile gastronomi kültürüne sahip. İstanbul Sultan Ahmet Camisi yanında Sultan köftesi lokantasında Osmanlı yemek kültürünü yaşatan lokantası var. Lokanta tam bir kültür merkezi. Kütüphanede çok sayıda yemek kültürü üzerine yazılmış kitap var. Recep bey pazar günü Haber Türk TV’de Oylum Talu’nun canlı yayın programına konuk oldu.

RECEP İNCECİK HABER TÜRK TV YEMEK PROGRAMI





AYASOFYA CAMİSİ’NDEN CANLI YAYIN

FATİH SULTAN MEHMET VAKFI AYASOFYA CAMİSİ BAHÇESİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

AYASOFYA CAMİSİ İÇİNDEN CANLI YAYIN

İSTANBUL FATİH MESİH ALI PAŞA VAKFI KÜLLİYESİ CAMİSİNDEN www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

MESİH ALI PAŞA VAKFI ÇEŞMESİ





İSTANBUL BOĞAZINDAN CANLI HABER

İSTANBUL BOĞAZINDA www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI YAYINDA

BELGESEL TADINDA KIZ KULESİ CANLI HABER

Eminönü Karaköy ve Haliç Körfezi





KOCAELİ KANDIRA’DAN CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM

KOCAELİ KANDIRA AYÇİÇEĞİ BAHÇESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com CANLI HABERLE BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM

KARPUZLARI İLE ÜNLÜ KANDIRA KARPUZ BAHÇESİNDEN www.devrialem.tv ve www.gebzegazetesi.com BELGESEL TADINDA CANLI MAKALE İLE DEVRİ ALEM

Evet 12 ve 13 Ağustos 2023’de Cumartesi ve Pazar günleri tam anlamı ile Gebze Gazetesi ve Devri Alem TV olarak canlı haber ve makale ile devri alem yaparak tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.