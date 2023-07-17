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CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM

Gazetemizin kurucusu ve Devri Alem tv program yapımcısı İsmail Kahraman'ın 17 Temmuz 2023 tarihli makalesini sizlere sunuyoruz.

CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM

17 Temmuz 2023 Pazartesi 14:05


İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZE  İRAN GÜNEY AZERBAYCAN  TEBRİZLİ İKİ ÖNEMLİ  ZİYARETÇİ İLE CANLI  BELGESEL SÖYLEŞİ  YAPTIK 

2023 Mevlana yılı dolayısı ile www.iktav.com kütüphanemizi ziyaret eden Mevlana’nın hocası  Tebriz'in güneşi  Şems’i  Tebriz’i nin hemşehrisi ziyaretçilerimiz kütüphanemize kitap hediye ettiler.
  ZİYARET İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM


   
   TEBRİZLİ ZİYARETÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com DA YAYINLANAN CANLI HABER

İran  Güney Azerbaycan bölgesinin kültür tarih ve  sanat şehri Tebriz’den iki önemli misafirimi  şair yazar ve gazeteci Hamit Ahmet zade eşi eğitimci yazar  Rahime Muhammed’i  Gebze gazetesi canlı yayınında  Tebriz şehri ve Şemsi Tebriz’i ile ilgili canlı söyleşi gerçekleştirdik.

     CANLI ŞAHİTLERLE CANLI HABER 

KOCAELİ KÖRFEZ  İLÇESİ OSMANLI KÖYÜ DURHANLI MAHALLESİNDE VEHBİ AYDINER  GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com  CANLI HABERDE TARİHİ TAŞ KÖPRÜ BÖLGESİ İLE İLGİLİ GAZETEMİZ KURUCUSU VE www.devrialem.tv BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN'IN SORULARINI CEVAPLANDIRIYOR. 
    CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 

TGRT'DE  SARIKAMIŞ  ŞEHİTLERİ  BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR  

An itibari ile TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda  2004 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri alem belgesel programımızda  SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ belgeselimiz yayınlanıyor.


12 yıldan beri TGRT belgese  tv'de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  38 yıldan beri yayınlanan makalemizde  okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.

KOCAELİ TV'DE ÖZBEKİSTAN BELGESELİ 

AN İTİBARİ İLE KOCAELİ TV'DE ÖZBEKİSTAN  BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR

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