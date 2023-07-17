CANLI MAKALE VE HABERLER İLE DEVRİ ALEM





İLİM KÜLTÜR TARİH ARAŞTIRMALARI MERKEZİ KÜTÜPHANEMİZE İRAN GÜNEY AZERBAYCAN TEBRİZLİ İKİ ÖNEMLİ ZİYARETÇİ İLE CANLI BELGESEL SÖYLEŞİ YAPTIK





2023 Mevlana yılı dolayısı ile www.iktav.com kütüphanemizi ziyaret eden Mevlana’nın hocası Tebriz'in güneşi Şems’i Tebriz’i nin hemşehrisi ziyaretçilerimiz kütüphanemize kitap hediye ettiler.

ZİYARET İLE İLGİLİ SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIM









TEBRİZLİ ZİYARETÇİLERİMİZ İLE İLGİLİ www.gebzegazetesi.com DA YAYINLANAN CANLI HABER





İran Güney Azerbaycan bölgesinin kültür tarih ve sanat şehri Tebriz’den iki önemli misafirimi şair yazar ve gazeteci Hamit Ahmet zade eşi eğitimci yazar Rahime Muhammed’i Gebze gazetesi canlı yayınında Tebriz şehri ve Şemsi Tebriz’i ile ilgili canlı söyleşi gerçekleştirdik.





CANLI ŞAHİTLERLE CANLI HABER





KOCAELİ KÖRFEZ İLÇESİ OSMANLI KÖYÜ DURHANLI MAHALLESİNDE VEHBİ AYDINER GEBZE GAZETESİ www.gebzegazetesi.com CANLI HABERDE TARİHİ TAŞ KÖPRÜ BÖLGESİ İLE İLGİLİ GAZETEMİZ KURUCUSU VE www.devrialem.tv BELGESEL YÖNETMENİ İSMAİL KAHRAMAN'IN SORULARINI CEVAPLANDIRIYOR.

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TGRT'DE SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





An itibari ile TGRT belgesel tv'de yayınlanan devri alem belgesel programımızda 2004 tarihinde İlim kültür tarih araştırmaları www.iktav.com kültür hizmeti olarak hazırladığımız Devri alem belgesel programımızda SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ belgeselimiz yayınlanıyor.









12 yıldan beri TGRT belgese tv'de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com web tv kanalımızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 38 yıldan beri yayınlanan makalemizde okuyabilir görüş öneri ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz.





KOCAELİ TV'DE ÖZBEKİSTAN BELGESELİ





AN İTİBARİ İLE KOCAELİ TV'DE ÖZBEKİSTAN BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR