CANLI YAYIN YAPTIĞIMIZ DEPREM PANELİNDE NEDEN YETKİLİLER YOK SALON BOŞTU?

Gazeteci ve belgeselci olmanın sorumluluğu ile Deprem Afet ve Çevre konularında yapılan tüm toplantılar katılıyor www.gebzegazetesi.com ve www.devrialem.tv olarak haber makale yazıyor belgeseller çekerek tarihe not düşüyoruz.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Kocaeli'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 120'nci gününde "Sesimizi Duyan Var Mı?" panelinden Gebze gazetesi canlı yayın yaptı
Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, başta Gebze ve Körfez Ticaret ve Meslek Odalarının katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki panelin "120. Günde Kocaeli'den Depremlere Bakış" isimli ilk oturumu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Türkiye'nin Marmara Depremi'nden sonra ilk defa 6 Şubat'taki depremlerde uluslararası yardım talebinde bulunduğunu çünkü depremden etkilenen bölgenin çok büyük olduğunu söyledi.
Deprem panelini Gebze Gazetesi ve Devri Alem Belgesel tv programı olarak takip ederek canlı yayın yaptık
24 YIL ÖNCE YAŞADIĞIMIZ DEPREM GERÇEĞİ
17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİ’NİN MERKEZİ KOCAELİ’DE DÜZENLENEN DEPREM PANELİNDE 24 YIL ÖNCE YAŞADIĞIMIZ DEPREM GERÇEĞİNİ HATIRLAYIP DEPREM FOTOĞRAFLARI SERGİSİNDEN CANLI YAYIN YAPTIK
İLİM KÜLTÜR TARİH VE TEKNOLOJİ VAKFIMIZIN ÖZEL ARAŞTIRMA MERKEZİ KÜTÜPHANESİNDE AÇTIĞIMIZ MANŞETLERLE DEPREM GERÇEĞİ SERGİMİZ DEVAM EDİYOR
FOTOĞRAFLARLA DEPREM GERÇEĞİ SERGİSİ
DEPREM PANELİNDE GİRESUN ESPİYE KAYMAKAMLIĞI GÖREVİNDEN TANIŞTIĞIM DEĞERLİ DEVLET ADAMI KOCAELİ VALİ YARDIMCISI SN. EKREM ÇALIK BEY İLE 25 YIL ÖNCEKİ HATIRALARI KONUŞTUK
GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI SN. ABDURRAHMAN ASLANTAŞ VALİ YARDIMCISI EKREM ÇALIK BEY’İ GEBZE TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISINA DAVET EDEREK ODANIN HİZMETLERİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ
YETKİLİLER GELMEDİ SALON NEDEN BOŞ KALDI
17 Ağustos Marmara Depremi merkezi Kocaeli’de yapılan çok önemli deprem panelinde başta Kocaeli’yi yöneten Vali Seddar Yavuz ve Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere Kocaeli Milletvekilleri, Kaymakamlar, Belediye Başkanları, Üniversite Rektörleri, resmî daire müdürleri, meslek odaları, sivil toplum örgütlerinin olmaması gerçekten çok büyük eksiklik
Keşke bu deprem panelinde Vali ve Belediye Başkanları depremde yaşadıklarını anlatsalardı keşke. U panel TRT tarafından canlı yayınlansaydı. Keşke panelin yapıldığı salon boş değil tümü ile dolu olsaydı. En önemlisi bu paneli düzenleyenler in başında Kocaeli sanayi odası başkanı bulunup sanayicilerin deprem felaketine karşı aldıkları önlemi kamuoyu İle paylaşabilselerdi.
KOCAELİ SANAYİ ODASI BAŞKANI AÇIKLAMA YAPMALI
Gebze’den deprem panelini takip eden ve bölgenin 50 yıla yaklaşan gazetecisi ve belgeselcisi olmanın sorumluluğu ile Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlun’u tarihi göreve davet ediyorum.
Olası büyük İstanbul depreminde Kocaeli’deki PETKİM TÜPRAŞ Dilovası Kimya Sanayi ve kimyasal tanklar özetle sanayi kuruluşlarının depreme karşı aldıkları önlemler kamuoyuna açıklanmalı
PETKİM’deki yangını unutmadık. İskenderun’daki liman yangını halen tazeliğini koruyor. Dilovası bölgesinde meydana gelecek yangın bölgemizi nasıl etkileyecek. Bu konuda açıklama yapılmalı
Yeni seçilen Kocaeli milletvekillerimiz, Sanayi kuruluşlarının depreme karşı ne tür önlemler aldıkları İle ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına soru vermeli ve konuyu TBMM ve Sanayi Bakanlığı gündemine taşımalı
DEPREM PANELİN DEN NOTLAR
Kocaeli'de, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin 120'nci gününde "Sesimizi Duyan Var Mı?" paneli düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ticaret ve meslek odalarının katkılarıyla Kocaeli Kongre Merkezi'ndeki panelin "120. Günde Kocaeli'den Depremlere Bakış" isimli ilk oturumu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un moderatörlüğünde gerçekleştirildi. KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fadime Sertçelik, Türkiye'nin Marmara Depremi'nden sonra ilk defa 6 Şubat'taki depremlerde uluslararası yardım talebinde bulunduğunu çünkü depremden etkilenen bölgenin çok büyük olduğunu söyledi. Dünyada 5,5'ten büyük depremlerin olduğu ve nüfusu 1 milyondan fazla olan yerlerin yer aldığı bir harita gösteren Sertçelik, Türkiye'nin hem büyük depremlerin yaşandığı hem de nüfus yoğunluğunun çok olduğu bir ülke olarak görüldüğünü kaydetti. Sertçelik, her bir fayın aynı anda aktif olamayacağını ve aynı büyüklükte deprem üretemeyeceğini dile getirerek, Kuzey Anadolu Fayı ile Doğu Anadolu Fayı'nın birleştiği yerde Erzincan civarında ve Ege'de birkaç bölgede, deprem bölgesine çok yakın olan Akdeniz içinde "Zafer boşluğu" adını verdikleri bölgede depremler beklediklerini anlattı. Şili'de 1960 yılında meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin dünyada en büyük deprem olarak kayıtlara geçtiğine dikkati çekerek, "Türkiye açısından da baktığımızda Erzincan Depremi 1939 yılında Türkiye'deki en büyük deprem olarak kayıtlara girdi. Son 6 Şubat depremleri kayıplar açısından bu depremin de maalesef önüne geçti." diye konuştu. "İl olarak, ülke olarak her zaman hazırlıklı olmak zorundayız" Fadime Sertçelik, 6 Şubat'taki depremlerin 9 saat arayla yaşandığını belirterek, şöyle devam etti: "Türkiye tarihinde böyle yakın aralıklarla depremler var mı? Aslında son 100 yıldaki depremlere baktığımızda ve 7'nin üzerindeki depremleri kronolojik sıraya dizdiğimizde gördüğümüz şey şu; aslında genel anlamda son 100 yılda 17 deprem yaşamışız. 6-6,5 yılda bir 7'nin üzerinde deprem yaşıyoruz. 1939'dan 1942, 1943, 1944 yıllarında birer yıl arayla biz 7'nin üzerinde deprem yaşamışız ülkemizde. Bölgemize geldiğimizde de yine 1999'da iki tane Kocaeli ve Düzce'yi yaşadık. Evet 9 saat arayla değil ama çok kısa aralıklarla daha toparlanmadan yeni yeni depremleri biz ülkemizde yaşamışız. O nedenle hani bir deprem oldu bir de rehavete kapılmaya vaktimiz yok. Biz il olarak, ülke olarak bunlara her zaman hazırlıklı olmak zorundayız."6 Şubat'ta Doğu Anadolu'da bir sürü çok büyük deprem üretme potansiyeli olan fayların birkaçının birden 72 saniyede harekete geçtiğini anlatan Sertçelik, "Saat 04.17'de Ölü Deniz Fayı harekete geçti ve ilk kırılma başladı. Sonra bu hareket Doğu Anadolu Fayı'na sıçradı ve hem kuzeye doğru hem de güneye doğru Doğu Anadolu Fayı çalıştı. Bu açıdan değerlendirdiğimizde toplamda 300 kilometreye yakın bir kırılma sadece 72 saniyede meydana geldi. 9 saat sonra Elbistan'da meydana gelen depremle bölge daha fazla hasar aldı." ifadelerini kullandı. Sertçelik, Türkiye'nin tamamında AFAD tarafından işletilen 1145 tane istasyon olduğunu ve bu istasyonlar sayesinde sarsıntı biter bitmez depremle ilgili bilgilerin kendilerine ulaştığını vurguladı. "Yapıların belirli aralıklarla yetkili kurumlar tarafından kontrol edilmesi gerekiyor"KOÜ İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mücahit Opan ise ülkede 1963 yılından itibaren meydana gelen depremler sonucunda 133 bin 354 can kaybı yaşandığını, 577 bin 399 binada hasar oluştuğunu söyledi.KOÜ olarak rektörlüğün görevlendirmesiyle deprem bölgesinde saha incelemesi yaptıklarını ve rapor oluşturduklarını belirten Opan, raporda konut yapılarını, kırsal yapıları, kamusal yapıları, sanayi yapılarını, tarihi yapıları ve sanat yapılarını ele aldıklarını, öne çıkan ortak kusurlar arasında tasarım kusurları, işçilik ve imalat kusurları, malzeme kusurları ve zemin problemleri olduğunu kaydetti.Bitişik nizam binalarda döşeme seviyelerinin farklı olmasının öne çıkan kusurlardan biri olduğuna dikkati çeken Opan, "Bir bina yaparken yan binaya bakıp aynı döşeme seviyesinde mi acaba binalar, onlara bakmamız gerekiyor. Eğer siz yandaki binayla aynı döşemede yapıyorsanız binalar birbirini olumsuz yönde etkilemiyor ama farklı olarak yapıyorsanız çekiçleme etkisiyle binalar birbirlerini yıkabiliyor. Yani sağlam olmayan bina sağlam binayı da yıkabiliyor. Depremde biz bunları gördük." diye konuştu.Opan, yapıların belirli aralıklarla yetkili kurumlar tarafından rutin kontrollerin yapılması gerektiğini ve taşıyıcı sistemi etkileyecek değişikliklere hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi."Türkiye dünyanın en aktif deprem kuşağında"KOÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şerif Barış da Türkiye'nin dünyanın en aktif deprem kuşağında olduğunu, bundan dolayı depremlerin gelecekte de yaşanmaya devam edeceğini söyledi.Kocaeli depremiyle Kahramanmaraş depremi karşılaştırıldığında açığa çıkan enerjinin Kocaeli depreminin 2 katı büyüklüğünde olduğunu dile getiren Barış, "Yani inanılmaz bir depremdi. Elbistan depremi bunun yanında Van depreminin yaklaşık 2,5 katıydı ki Van depremi 7,2'ydi. Açığa çıkan enerji 4 katı. Yani inanılmaz bir enerji sonucu çok ağır yıkım ve 11 ilde hasar oluştu." dedi. Barış, depreme hazırlıklı olmak için alınması gereken tedbirler ve deprem anında neler yapılması gerektiğini anlattı.Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki de Japonya'nın deprem tecrübesinden bahsederek, ülkenin büyük depremleri nasıl az hasarla atlattığına ilişkin bilgiler verdi ve Türkiye'de yapılan hatalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Konuşmacıların katılımcıların sorularını yanıtlamasının ardından panelin ilk oturumu sona erdi. Verilen aranın ardından gerçekleştirilen ikinci oturumda depremin hukuki boyutu ele alındı.
Evet sonuç olarak devleti yönetenler siyasiler en önemlisi Kocaeli kamuoyu ve Sanayi Odası Başkanı ilgi göstermesede çok önemli bir panel olarak kayda geçildi emeği geçen kuruluşları ve özellikle. Körfez Gebze ve Kocaeli Ticaret Odasını candan kutluyor ve teşekkür ediyorum.